Новый проект – скоро на СТВ: ведущие телеканала споют дуэтом со звездами эстрады

Уже совсем скоро на СТВ стартуют съемки нового музыкального шоу. А буквально накануне прошел кастинг среди ведущих нашего телеканала.



Это будет шоу, в котором выступят те, кого сложно было даже представить в роли вокалистов. Раньше им приходилось держать в руках микрофон лишь на съёмочных площадках телепроектов.



Только живой звук, необычные импровизации и самые неожиданные дуэты! Не будем открывать всех карт, но уже сегодня организаторы уверяют – зрелище будет ярким!

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

У нас будут как эпизоды, так и программы c известными хитами, мировыми хитами, белорусскими песнями, на «беларусскай мове».

У нас будет интересный эпизод с военными пенями, который мы посвятим Дню Победы. Поэтому следите за нашей программой, подписывайтесь на нас в соцсети. Уже сейчас более 25 тыс. посетителей в нашей группе «ВКонтакте». В Facebook – около 8 тыс. И я обещаю, что самое «вкусное», самое яркое зрелище будет у нас на YouTube.



По правилам проекта, вместе с популярными ведущими телеканала СТВ на сцену выйдут и профессиональные белорусские исполнители. Анатолий Еромленко, Искуи Абалян, Александр Солодуха – займутся подготовкой мастеров эфира к впечатляющим выступлениям. И, безусловно, победа в конкурсе во многом будет зависеть от того, насколько талантлив окажется наставник и одарен — ученик.

Искуи Абялян, певица:

Понятно, что это – не заявка на вокальный конкурс. Мы все это прекрасно понимаем. Здесь самое главное – быть органичным. Никто не будет ставить перед ними какие-то сверхзадачи. Мы прекрасно знаем, что этот проект он просто объединяет, сближает людей и любовь к музыке.

8 дуэтов, 5 концертов – только самые яркие и запоминающиеся номера звездных тандемов, массы сюрпризов как для зрителей, так и для участников и жюри проекта.

Юлия Александрова, ведущая СТВ:

Только что я спустилась со сцены, и скажу вам, что это было прсто потрясающе! Для меня это конкурс, скорее, не певчевский, а конкурс на артистизм. Я очень надеюсь, что себя в этом плане могу ещё проявить. В разных образах.

Не пропустите новое музыкальное шоу. Уже в апреле вы сможете погрузиться в атмосферу невероятных творческих приключений вместе с ведущими звездами отечественного шоу-бизнеса и звёздами телеканала СТВ.

Кто станет победителем программы? Узнаем совсем скоро.