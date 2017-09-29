Семья Анны Селивончик и Василия Пешкуна: «Среди всех творческих профессий, художник – самая практичная»

Если мама – художник, папа – художник, угадайте – кем станет дочка? Когда красок в доме больше, чем игрушек – шансов, что ребёнок не начнет рисовать, практически нет. Ведь в этой семье и мама, и папа нашли себя именно в живописи.

Анна Селивончик, художник:

Видно было сразу с детства, что это, в любом случае, будет такая творческая профессия у неё. Потому что она и в хоре пела, она и рисует, и книги пишет.

Пока наши дети не выросли, мы можем воображать их будущее как угодно. Конечно, желая для ребенка только самого лучшего.

Василий Пешкун, художник:

Я всё время думал, ну так, в шутку говорил, что дочка будет искусствоведом, будет иметь свою галерею, и будет продавать папу и маму.



Дети редко хотят следовать тому, о чем мечтают их родители. Вот и Маша искусствоведом решила не становиться. Хотя задатки для этого у неё, несомненно, есть.

Маша Пешкун, студентка гимназии-колледжа искусств им. И. О. Ахремчика:

Ну, папа, мне кажется, рисует в таком реалистичном стиле. Мне он не очень близок, потому что я люблю в технике папиной – так размашисто рисовать, но потом добавлять детальки. Ближе к маминому стилю, но техника папина.



Сегодня Маша – студентка колледжа искусств имени Ахремчика. Можно говорить о том, что появляется ещё одна династия художников.

Анна Селивончик:

Всегда найдутся те, кто будет укорять: «Ну, как это так, проторенной дорожкой идёт! Может быть – не сама это всё. Может быть, родители помогают». Родители, конечно, помогают: советом и поддержкой.

Тем более, что планы у Маши большие и поддержка ей, несомненно, понадобится.

Маша Пешкун:

Я не хочу прямо полностью углубляться в профессию художника – не хочу быть, когда я вырасту, художником. Возможно – актрисой. Учиться в какой-нибудь академии нью-йоркской.

Анна Селивончик:

Актриса – профессия совсем такое что-то: может сложиться, а может – не сложиться. И сколько там поломанных судеб. Поэтому хотелось бы, чтобы у неё была возможность дополнительно проявить себя, пока ты ждёшь роль. Кого там?

Василий Пешкун:

Офелии. Среди всех творческих профессий, художник – самая такая практичная.

С тем, что быть художником – выбор людей практичных – согласится не каждый. Но несомненные плюсы в этом, конечно, есть.

Анна Селивончик:

Поскольку мы на работу каждый день не ходим, поэтому у нас – что воскресное утро, что утро понедельника, вторника – большой разницы нет. Единственная разница, что в учебный год дочка уходит в школу и, волей-неволей, она нас будит слишком рано.



Василий Пешкун:

Какая наглость с её стороны.

Здесь, конечно, можно и возмутиться, и позавидовать всем, кто пять дней в неделю встает на работу по будильнику. Жизнь художника кажется слишком уж беззаботной, слишком уж простой.

Но задумайтесь: сколько дисциплины и трудолюбия должно быть в человеке, который работает без присмотра начальства, без планов и графиков.



Василий Пешкун:

Ты ж не будешь целый день спать.

Проснулся, попил чай и в мастерскую! Анна Селивончик:

Я не думаю, что мы прямо спим больше других людей. Просто это – ненормированный такой график, мы можем лечь очень поздно и встать поздно. И наоборот.

Василий Пешкун:

И мы до часу, до двух, бывает, до трёх работаем – просто пишем.

Анна Селивончик:

Даже на отдыхе, мы ему можем посвятить недели две.

Больше – уже как-то тянет домой. Прямо совесть начинает мучить – что-то надо делать, ну, что это мы тут, вообще. Василий Пешкун:

Это точно.

Вот так: из противоречий, ночей в мастерской и внимательного отношения друг к другу и состоят будни этой отдельно взятой семьи художников.

