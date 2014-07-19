Художник-монументалист Геннадий Жарин рассказал о том, как создавались мозаика и граффито на зданиях Минска

Уже с самого утра жизнь в городе бурлит: кто-то спешит на работу, кто-то на встречу с любимой, а кто-то просто выбежал в магазин за хлебом. В такой спешке не всегда заметишь удивительные картины, созданные прямо на здании столицы. А ведь это лучшее произведение искусства, которое создавали лучшие монументалисты на протяжении долгих лет.

Геннадий Жарин много лет работает над созданием мозаек. Сразу после института он участвовал в работе творческого коллектив, которой руководил Александр Кищенко. Вместе они украсили четыре высотки на Востоке.

Геннадий Жарин, художник-монументалист:

Этот проект был создавался архитектором Георгием Сысоевым, Александром Кищенко, который задумал сделать на четыре торца мозаики. Мы в свою очередь выполняли подкортонники картонных тех, так сказать, мозаек.

Каждая колонна получила свое название: «Город культуры», «Город-строитель», «Город-воин» и «Город науки». Мозаики сделаны из кусочков смальты размером два на два сантиметра. На эти работы ушло около трех лет огромного труда большого коллектива.

Геннадий Жарин:

Реставрировалась она трижды. Почему? Потому что уже висит табличка даже… Это считается памятником!

В советское время было популярно украшать здания не только мозаикой, но и граффито. Чаще всего оно встречается на стенах садов и школ.

Геннадий Жарин:

Четыре слоя штукатурки. Вырезается. Темный слой кладется под низ. Затем - светлый, еще светлый, еще более светлый… И нарезается для темного. Вот это и принцип того граффито.

В настоящее время граффито почти нигде не делают. Это сложная кропотливая работа. Художник должен быть очень внимательным, так как неправильный рисунок сложно исправить. Его надо вырубать.

Один из граффито на фасаде школы исполнил Геннадий Жарин вместе с Валерием Довгаловым.

Геннадий Жарин:

Исполнялась она шесть дней. Мы рано утром приезжали, замешивали цвета: четыре цвета штукатурки. И штукатуры ложили нам кусочек стены… А до этого мы на бумаге исполнили картон целиком этого всего размера.

Этот граффито украшает фасад здания вот уже сорок лет.

Граффито и мазаики, которые создавались еще в прошлом веке до сих пор радуют минчан. На сегодняшний дней здания домов украшают не очень приятные надписи, которые и искусством сложно назвать, и от которых нужно избавляться.

Однако существуют художники граффити, которые делают это искусно и с пользой для города.

За настенные рисунки можно получить штраф. Легально расписывать стены можно только в легальных местах. Поэтому Вадим делает граффити на заказ. Например, одну из картин он нарисовал по просьбе своих друзей.

Вадим Богдан, художник граффити:

В Беларуси граффити набирает обороты. Сейчас это становится актуальным. Я не вижу ничего плохого, поскольку это ярко. Как и у современной молодежи…

Иногда благодаря художникам граффити, кирпичные стены перестают быть скучными. Например, стену прачечной детского сада разрисовали известные райтеры. Но перед этим получили разрешение у администрации, изображенной на картине. Также изображена жительница ближайшего дома – Ольга Петровна и ее автомобиль. В реальной жизни машины у нее нет. Это подарок художников.

Что лучше: советское граффито или современные граффити сказать сложно. Но, если это искусство, то оно имеет место быть в любое время и совершенно разное!