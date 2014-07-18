Остатки средневековой княжеского дома обнаружили археологи в центре Новогрудка (Гродненская область)

Новости Беларуси. В самом центре Новогрудка археологи обнаружили остатки средневекового княжеского дома. Строение 18 века строители случайно откопали во время реставрационных работ в местной гостинице. Когда к раскопкам присоединились специалисты, оказалось, что на глубине двух метров находится неизвестный деревянный сруб. По найденным артефактам удалось установить, что здание было построено аж в 1540-х годах и имело отношение к княжескому роду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчерашний выпускник школы Алексей Кармаз и представить себе не мог, что летние каникулы он проведёт на археологических раскопках. Уже две недели он с друзьями изучает историю родного города, что называется, вживую. Когда ребятам предложили помочь в исследовании средневековых культурных пластов в самом центре Новогрудка, все согласились сразу.

Алексей Кармаз:

Здесь куда ни копни, можно найти какие-то артефакты интересные. Вот, например, этот черепок, он имеет наверное большую историческую ценность. Это очень интересно, когда ты на самом деле можешь дотронуться до истории своей, до своих предков.

Без помощи местных школьников и студентов, говорят историки, провести раскопки было бы практически невозможно. Никто и предположить не мог, что предстоит такой объём работы. Во время реставрации местной гостиницы строители наткнулись на старинный фундамент. Сначала предположили, что это строение 18 века.

Наталья Жишко, заведующая сектором культуры отдела Новогрудского райисполкома:

Калі мы прыступілі да больш глыбокага вывучэння, аказалася, што гэта 16 стагоддзе, 1540 год. І калі капнуць яшчэ глыбей, магчыма мы знойдзем яшчэ штосьці цікавае.

Оказалось, что на месте нынешних раскопок дома строились по крайней мере с конца 15 века. Здесь культурные пласты наслаиваются друг на друга и под землёй находятся на глубине двух метров. Археологи уже выяснили, что средневековые строения имели отношения к княжеской семье.

Ирина Ганецкая, старший научный сотрудник института истории НАН Беларуси:

У кантэксце гэтай забудовы мы знайшлі сёння, літаральна пару гадзін таму, вось гэтую цікавую знаходку. Гэта кафля пячная, вельми цікавая выява на ёй. Гэта вензель Жыгімонта Аўгуста, Вялікага князя, сына каралевы Боны. И над вензелем мы бачым княжскую карону.

Подобные раскопки не проводились в Новогрудке уже много лет. Хотя исторических артефактов и в начале прошлого века, и в 50-е годы в городе находили немало. Однако, все они отправлялись на хранение в Московские и Петербургские музеи.

Тамара Вертицкая, директор Новогрудского историко-краеведческого музея:

Знаходкі тут были проста ўнікальныя. Нават каранацыйны кубак Міндоўга, вядомы як чаша Ядвігі, які зараз знаходзіцца ў Эрмітажы. Таксама Іранскі фарфор, фаянс, візантыйскі шкляны посуд. Шкляныя іконкі з Афона, якія прывёз сын Міндоўга Войшалк.

Юрий Карнелович, СТВ:

Раскопки, которые сегодня ведутся в центре Новогрудка, имеют особое историческое значение. До сих пор археологи в основном работали здесь, на Замковой горе, а историческая часть города была мало изучена. Теперь этот пробел восполнится.

Кстати, уже принято решение, что все находки останутся в Новогрудке, а средневековые деревянные срубы законсервируют и накроют куполом. В городе с богатой историей появится ещё один туристический бренд.