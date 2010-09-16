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Новая работа городского скульптора Владимира Жбанова украсит один из универмагов Минска

16 сентября 2010 08:01
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У столицы появятся новые талисманы.

Двое детей, которые с любопытством заглядывают в витрины универмага; папа, который роется в карманах и растерянная от обилия товаров мама — в этот раз знаменитый городской скульптор Владимир Жбанов взялся украсить один из универмагов Минска.

Собирательный образ покупателей из алюминия появится на столичных улицах до конца года.

Владимир Жбанов, скульптор:
Я как-то сидел в обувном магазине, примерял туфли. Вижу: подошли дети, уперлись в стекло — они любопытные — и смотрят, что творится внутри. И у меня еще тогда возникла идея: какая хорошая скрытая реклама — вы идете и видите, что кто-то смотрит в стекло. Какое у вас желание — посмотреть, кто это и что они там смотрят. Так скульптура может зазывать в магазин.

# Культура # Фотофакт # Скульптура в Минске

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