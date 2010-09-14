Белорусский писатель Георгий Марчук в этом году поборется за право обладания Нобелевской премии

Он уже был выдвинут на премию в прошлом году, а теперь продолжает участие в почетной гонке. За 40 лет литературного творчества Георгий Марчук создал десятки пьес, новелл, романов и сказок для детей.

Кандидат на Нобелевскую премию от Республики Беларусь. Эту роль писатель, сценарист и драматург Георгий Марчук на себя «примерил», в первую очередь, благодаря своим сказкам. Они переведены на ряд иностранных языков, в числе которых и македонский. Именно Союз писателей Македонии порекомендовал Марчука на Нобелевскую премию, ведь у них авторские сказки белоруса даже включены в школьную программу.

Конечно, на Нобелевскую премию Георгий Васильевич номинируется не только как «сказочный» мастер. Под прицелом – книга «Крик на хуторе». Марчук – еще и родоначальник жанра афоризмов в белорусской литературе.

У него добро всегда побеждает зло. Будь то сказка, новелла, пьеса, либо роман. Давид-Городок на Брестчине, минский театрально-художественный институт, высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве. Киностудия «Беларусьфильм» и издательство «Мастацкая лiтаратура». И даже имея десяток добротных томов разножанровых произведений, Марчук о своем попадании в номинанты на Нобелевскую говорит очень скромно.

12 часов в сутки за письменным столом. Никакой клавиатуры и монитора – только ручка и бумага. А свободные минуты такой серьезный секретарь Союза писателей Беларуси посвящает прогулкам с внучкой и… коллекционированию людских характеров.

Юлия Романович, Алина Змачинская, Андрей Сержантов, Илья Пучко, телекомпания СТВ.