Где книги забывают специально: буккроссинг в Беларуси набирает обороты

Это когда в условном месте можно оставить прочитанную книгу и обменять ее на новую. Сама идея родилась в Европе. Сегодня движение свободного книгообмена охватывает более 150 тысяч человек во всем мире.

Безвозмездный обмен здесь впервые поддержали три года назад. Тогда под буккроссинг в библиотеке отдали один стол. Теперь их три. Из рук в руки кочуют около тысячи изданий. Но лишь каждая пятая книга возвращается на «безопасный стеллаж». Литературу как берут, так и дарят. Среди них романы Акунина и Паланика. Недавно приносили экземпляр 1946 года. Но из-за ветхости не взяли. Валентина Архиповна здесь искала историческую литературу, но нашла книги детства.

Валентина Архиповна Евченкова, читатель библиотеки:

«Сын полка» Валентина Катаева и «Золотой луг» Михаила Пришвина. Мне нравится. Это я, наверное, еще в школе читала, повторить можно, вспомнить.

Ирина Синельникова, заведующая отделом обслуживания Центральной городской детской библиотеки:

У нас есть мужчина, взрослый читатель, который приходит еженедельно и каждый раз выбирает себе необходимую книгу. Причем не одну-две. Он приходит с большим пакетом и практически этот пакет заполняет.

Прежде, чем отпустить книгу в «свободное плавание», её регистрируют: на специальном сайте и присваивают уникальный код. По нему можно узнать о «путешествии» книги, а также имя старого и нового владельца.

Буккроссинг здесь больше похож на поиск эксклюзивной вещицы в сэкондхэнде. Популярны издания советского периода, а также русская классика. Но, увы, у книжек пока нет уникальных номеров, вместо них на форзаце можно найти памятные надписи, вот к примеру: «Дорогой сестричке Леночке в День рождения от Миши. 1971 год».

В буккроссинге по всему миру — около 150 тысяч участников, а в свободном обмене — более 500 тысяч книг. Их специально «забывают» в парках, автобусе и кафе. В США, например, о найденном экземпляре даже сообщают по радио. В Беларуси объем «книговорота» ежегодно растёт. Стеллажи с бесплатными книгами уже есть в детских библиотеках столицы, а также в БНТУ. Сегодня к буккроссингу присоединилась и Витебское областное книгохранилище. В «свободный» полет отправили сто книг из домашних собраний.

По буккроссингу в Беларуси открыли и сайт в интернете. Там все о движении и информация, где взять книгу бесплатно. А в одном из столичных паб-клубов уже предлагают обмениваться музыкальными дисками, видео и даже одеждой.

В Беларуси сейчас около 9 тысяч публичных и специальных библиотек с общим фондом более 200 миллионов экземпляров. Пустить в свободный обмен все — невозможно. Поэтому не исключено, что бесплатно скоро начнут раздавать электронные версии книг.