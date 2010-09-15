У хранителей книжного слова профессиональный праздник – День библиотек

Сегодня главные торжества прошли у Национальной библиотеки Беларуси. Здесь у памятника Франциску Скорине молодых специалистов посвятили в библиотекари. Эта церемония – одна из традиций.
Отметим, библиотечная сеть Беларуси входит в пятёрку самых развитых в Европе.
Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:
Библиотека выполняет несколько функций: образовательная, воспитательная и наиболее важная функция — развитие. Человек который не читает, не получает новых знаний, не обеспечит развитие свое личное и развитие своей страны.
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Все современные электронные информационные ресурсы, базы данных, которые есть и в Интернете, — в основе их лежит библиотечная книга. Потому что это самый надежный источник передачи информации и в пространстве и во времени.