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Номер «Красуй, Беларусь!»: Минск готовится к Дню Независимости

27 июня 2017 07:58
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Ритм движения – 120 шагов в минуту, скорость техники – 18 километров в час. С такой точностью готовится ко Дню независимости военный эшелон. В этом году зрители смогут увидеть новинки артиллерии и боевых бронированных машин. А в качестве музыкального сопровождения услышат не военные марши, а современные белорусские композиции. Но парад на 3 июля – это не только техника и армейская выправка. Это настоящее шоу со своим сценарием и режиссёром.

На репетицию заключительного массового номера отводится месяц. В течение этого времени ежедневно по несколько часов отрабатываются движения и продумывается общая картина.

Всего же в номере «Красуй, Беларусь» участвует две с половиной тысячи человек, среди которых студенты высших учебных заведений и участники различных творческих коллективов страны.

 

# Культура # Фотофакт # Вячеслав Панин # День Независимости # Полина Руденкова # Дмитрий Шестакович

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