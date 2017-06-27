Номер «Красуй, Беларусь!»: Минск готовится к Дню Независимости

Ритм движения – 120 шагов в минуту, скорость техники – 18 километров в час. С такой точностью готовится ко Дню независимости военный эшелон. В этом году зрители смогут увидеть новинки артиллерии и боевых бронированных машин. А в качестве музыкального сопровождения услышат не военные марши, а современные белорусские композиции. Но парад на 3 июля – это не только техника и армейская выправка. Это настоящее шоу со своим сценарием и режиссёром.

На репетицию заключительного массового номера отводится месяц. В течение этого времени ежедневно по несколько часов отрабатываются движения и продумывается общая картина.

Всего же в номере «Красуй, Беларусь» участвует две с половиной тысячи человек, среди которых студенты высших учебных заведений и участники различных творческих коллективов страны.