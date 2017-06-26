Побеждает жизнь: в Музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. Прошлое смотрит на нас. В Музее Великой Отечественной войны открылась новая экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На почти 70 стендах с фотоснимками – повседневная жизнь в условиях оккупации и на фронте. Смотреть на эти кадры непросто.
К примеру, на одной фотографий запечатлено использование обычных граждан в качестве живого «миноискателя».
Выставка будет работать до 31 июля.
Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Музея истории Великой Отечественной войны:
Впервые эти фотографии увидели в Москве – год назад, как раз в канун 75-летия начала Великой Отечественной войны.
Елена Шушлебина:
Сильные впечатления, масштабные экспозиции. Не понимаешь, как люди пережили эти события. Тяжело представить, как это происходило.
А скоро в музее будет еще одна экспозиция.
«Цифры на сердце» – это серия работ Михаила Савицкого. Художник – бывший узник Бухенвальда –
отразил на своих полотнах ужас концлагеря. И показал: даже в царстве смерти побеждает жизнь.