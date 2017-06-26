Побеждает жизнь: в Музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Прошлое смотрит на нас. В Музее Великой Отечественной войны открылась новая экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На почти 70 стендах с фотоснимками – повседневная жизнь в условиях оккупации и на фронте. Смотреть на эти кадры непросто.

К примеру, на одной фотографий запечатлено использование обычных граждан в качестве живого «миноискателя».

Выставка будет работать до 31 июля.