«Духовная музыка жизненно необходима каждому»: фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» проходит в Могилеве

Новости Беларуси. Более тысячи участников из 18 стран. В Могилеве начался фестиваль духовной музыки «Магутны Божа». Он объединил верующих трех конфессий – православных, католиков и протестантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – концерты хоровых и вокальных коллективов, конкурсные прослушивания, выставки книг и фотографий. Одними из самых ярких событий станут выступление хора имени Пятницкого, праздник колокольного звона, а также концерт органной музыки в костеле Успения Пресвятой Девы Марии.