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«Духовная музыка жизненно необходима каждому»: фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» проходит в Могилеве

27 июня 2017 07:23
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Новости Беларуси. Более тысячи участников из 18 стран. В Могилеве начался фестиваль духовной музыки «Магутны Божа». Он объединил верующих трех конфессий – православных, католиков и протестантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – концерты хоровых и вокальных коллективов, конкурсные прослушивания, выставки книг и фотографий. Одними из самых ярких событий станут выступление хора имени Пятницкого, праздник колокольного звона, а также концерт органной музыки в костеле Успения Пресвятой Девы Марии.

«Духовная музыка жизненно необходима каждому»: фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» проходит в Могилеве-1

Александра Лайс, руководитель ансамбля (Россия):
Я считаю, что духовная музыка сейчас жизненно необходима каждому. Потому что это необходимая платформа для работы души.

«Духовная музыка жизненно необходима каждому»: фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» проходит в Могилеве-3

Андрей Курило, участник мужского хора Карелии (Россия):
Такие фестивали объединяют хоры и их участников со многих областей, многих стран. Это напоминает нам о наших корнях. Позволяет обмениваться секретами хорового исполнительства.

Продлится фестиваль духовной музыки до конца недели. В 2017 году он совпадает с празднованием 750-летия Могилева. И, по словам организаторов форума, для города с такой богатой историей духовное начало – самое главное.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт

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