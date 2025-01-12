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Депутат Рады Дубинский подозревает Зеленского во лжи о 155-й бригаде ВСУ

12 января 2025 11:14
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Киев в обмане касательно инцидента с дезертирством в 155-й механизированной бригаде ВС Украины, пишет РИА Новости.

Депутат Рады Дубинский подозревает Зеленского во лжи о 155-й бригаде ВСУ-1

Фото: Pinterest

Дубинский отмечает высокую вероятность того, что 1700 солдат, дезертировавших из бригады «Анна Киевская», не существовало с самого начала. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский, по предположениям политика, могли иметь выгоду – «по 70 тыс на каждой? Почти 12 млн € – цена прекрасной виллы в Довиле».

Ранее в материале Forbes указывалось, что часть бойцов 155-й механизированной бригады ВС Украины имени Анны Киевской, прошедших обучение на территории Франции, дезертировали еще до момента прибытия под Красноармейск.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Владимир Зеленский

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