«Ніколі так многа каталіцкіх біскупапаў у нашай краіне не было»: в Минске проходит Конференция католических епископов Европы
Новости Беларуси. Минск снова становится площадкой международного диалога. 27 сентября в столицу прибыли участники Конференции католических епископов Европы. Такой крупный религиозный форум Беларусь принимает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной темой дискуссии для нескольких десятков епископов Старого света, а также гостей с других континентов, станет молодежь и ее роль в современном обществе.
Какова роль молодежи в современном мире и какое будущее у Европы? Столь масштабные вопросы в Минске будут обсуждать в ближайшие несколько дней. Беларусь принимает масштабный религиозный форум. В Минск приехало около полусотни католических епископов со всех стран Европы.
Минск принимает Совет конференций католических епископов Европы уже во второй раз. Но в 2017 году к нам приехала более масштабная делегация. В том числе, Беларусь посетит кардинал и архиепископ Марк Элле. В 2013 он был одним из основных претендентов на пост Папы Римского. Это говорить о значимости форума для Беларуси и важности вопросов, которые здесь обсуждают.
Во время прошлого собрания в Минске поднимали вопросы миграционного кризиса в Европе. Созвучна и основная тема нынешнего форума. Представители духовенства обсудят настоящее и будущее Старого Света.
Збигнев Станкевич, архиепископ, митрополит Рижский:
Европа сталкивается с разными вызовами. Беларусь не в Евросоюзе, но те процессы, которые происходят в западном мире, входят в Беларусь тоже. Теперь мы будем заниматься вопросами, как работать с молодежью.
Программа религиозного форума очень насыщенная. Он продлится несколько дней. Уже сегодня, 27 сентября, в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии прошла первая месса. А торжественное открытие состоится завтра в городской Ратуше. Кстати, в ней будет участвовать и предстоятель Белорусской Православной церкви митрополит Павел. Участники конференции посетят и Свято-Духов кафедральный собор – главный православный храм нашей страны. Это еще одно подтверждение того, что в Беларуси на протяжении десятилетий могут мирно соседствовать представители разных религий.
Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:
Выбар горада Мінска, сталіцы нашай краіны, дзе заўтра распачынаецца чарговае пленарнае пасяджэнне, з’яўляецца знакавым. У апошнія часы Мінск, Беларусь становіцца такім месцам прыцягнення для ўсёй Еўропы.
Розныя канферэнцыі на розныя тэмы, розныя спаборніцтва спартовыя, культурныя мерапрыемствы і гэтак далей. Ніколі яшчэ так многа біскупапаў каталіцкіх ў нашай краіне не было.
Планируется, что во время форума иерархи посетят некоторые приходы Минска, встретятся с верующими и возглавят мессы.
А по итогам форума будет подписан заключительный документ. Его содержание повлияет на повестку следующего Синода епископов, который пройдет в Риме в августе 2018 года.