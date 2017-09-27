«Ніколі так многа каталіцкіх біскупапаў у нашай краіне не было»: в Минске проходит Конференция католических епископов Европы

Главной темой дискуссии для нескольких десятков епископов Старого света, а также гостей с других континентов, станет молодежь и ее роль в современном обществе.

Новости Беларуси. Минск снова становится площадкой международного диалога. 27 сентября в столицу прибыли участники Конференции католических епископов Европы. Такой крупный религиозный форум Беларусь принимает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какова роль молодежи в современном мире и какое будущее у Европы? Столь масштабные вопросы в Минске будут обсуждать в ближайшие несколько дней. Беларусь принимает масштабный религиозный форум. В Минск приехало около полусотни католических епископов со всех стран Европы.

Минск принимает Совет конференций католических епископов Европы уже во второй раз. Но в 2017 году к нам приехала более масштабная делегация. В том числе, Беларусь посетит кардинал и архиепископ Марк Элле. В 2013 он был одним из основных претендентов на пост Папы Римского. Это говорить о значимости форума для Беларуси и важности вопросов, которые здесь обсуждают.

Во время прошлого собрания в Минске поднимали вопросы миграционного кризиса в Европе. Созвучна и основная тема нынешнего форума. Представители духовенства обсудят настоящее и будущее Старого Света.