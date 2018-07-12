«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»

Новости Беларуси. Считанные часы остаются до официального открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонии ждут Президента Беларуси. Александр Лукашенко по традиции вручит специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Уже сейчас весь город находится во власти праздника.

В борьбу за «Золотую лиру» включились и взрослые исполнители. 21 конкурсант, среди дебютантов – Новая Гвинея и Египет. Белорусский участник выйдет на сцену в полуфинале под 8 номером.

Евгений Курчич, участник XXVII международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018» (Беларусь):

Для меня это огромный шанс поойти вперед, дальше. Ведь «Славянский базар» рождает правда звезд, артистов. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы к этому готовились много лет и, конечно же, сделаем все возможное, чтобы достойно представить Беларусь.

Тамрико, участница XXVII международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018» (Грузия):

Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный. Для меня большая честь, что я принимаю здесь участие, представляю свою любимую страну Грузию.

Вечерний концерт-открытие с участием тысячи артистов будет продолжаться три часа.