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«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»

12 июля 2018 14:59
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Новости Беларуси. Считанные часы остаются до официального открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»-1

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»-4

На церемонии ждут Президента Беларуси. Александр Лукашенко по традиции вручит специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Уже сейчас весь город находится во власти праздника.

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»-7

В борьбу за «Золотую лиру» включились и взрослые исполнители. 21 конкурсант, среди дебютантов – Новая Гвинея и Египет. Белорусский участник выйдет на сцену в полуфинале под 8 номером.

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»-10

Евгений Курчич, участник XXVII международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018» (Беларусь):
Для меня это огромный шанс поойти вперед, дальше. Ведь «Славянский базар» рождает правда звезд, артистов. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы к этому готовились много лет и, конечно же, сделаем все возможное, чтобы достойно представить Беларусь.

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»-13

Тамрико, участница XXVII международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018» (Грузия):
Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный. Для меня большая честь, что я принимаю здесь участие, представляю свою любимую страну Грузию.

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»-16

Вечерний концерт-открытие с участием тысячи артистов будет продолжаться три часа.

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»-19

Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы

О том, что происходит в фестивальной столице, материал нашего корреспондента Яны Шипко.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Евгений Курчич # Тамрико # Фотофакт

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