«Ничего подобного на Западе создано не было». Как создавалась настоящая сенсация в искусстве военного времени – опера «Алеся»

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как создавалась настоящая сенсация в искусстве военного времени – опера «Алеся».

Военные годы Евгения Тикоцкого прошли в творческом ключе. В 1941-м он отправился в Крым для работы над балетом «Бэла». Война застала врасплох. Под звуки кононады он пытается вернуться в белорусскую столицу, где остались жена и дети. Минск к тому времени заняли фашисты.

Убитый горем, музыкант отправляется в эвакуацию. Несколько лет мгновенно поседевший композитор проводит в неведении: жива ли семья. Из затяжной депрессии его выведет телефонный звонок. Тикоцкого срочно вызывают в Москву. Партия ставит перед ним новую задачу – создать оперу про белорусских партизан. Так началась история военной народной драмы «Алеся».

Ирина Горбушина, кандидат искусствоведения, заведующий отделом музыкального искусства и этномузыкологии НАН Беларуси:

Памятуя о своей плодотворной работе «Михась Подгорный», о дружбе с Петрусем Бровкой, Тикоцкий обращается к нему за написанием либретто. Работу осложнял тот факт, что в 1942 году еще было мало информации о партизанах. Тикоцкий уже в 1943 году завершает работу над клавиром. На тот момент он находится в городе Горьком, в Горьком же тогда в эвакуации – труппа Минского театра оперы и балета. Совместно с труппой начинается работа над оперой.

Тикоцкий не находит себе места. Мысли о судьбе семьи не дают покоя. Наконец, Белорусский штаб партизанского движения получает задание из Белокаменной – разыскать семью композитора. Для их спасения разворачивают настоящую спецоперацию.

Александр Тикоцкий, внук композитора Евгения Тикоцкого, кандидат филологических наук:

С помощью подпольщиков семья была вывезена из города и оказалась в партизанском отряде. В лесу они жили полгода, потом за ними прилетел самолет, через линию фронта всю семью перевезли в Москву.

Тем временем работа над оперой идет полным ходом. В главной роли – блистательная Лариса Александровская. Старожилы вспоминают: музыку к опере композитор писал, делая ставку на ее глубокий, грудной тембр голоса. А режиссером выступил знаменитый на весь союз Борис Покровский. В начале войны тот работал в Горьковском театре. Именно он и приютил у себя в годы эвакуации минских актеров.

Лидия Макаревич, заведующий сектором архивной работы Большого театра Беларуси:

Успамінае рэжысер Барыс Пакроўскі, які працаваў над гэтай операй, яму крышку было незразумела, калі шла падрыхтоўка, чаму артысты не апранаюць тыя ці іншыя касцюмы, а хочуць працаваць у іншых. Што значаць іншыя касцюмы? Яму пасля артысты патлумачылі, што яны апраналі тыя сапраўдныя касцюмы, у якіх хадзілі партызаны. Настолькі пранікліся матэрыялам і тым, што яны спявалі, паказвалі на сцэне, што рэжысеру прыйшлося пагадзіцца з гэтым.

Декабрь 1944-го. Минск облетает новость о предстоящей премьере оперы. В это сложно было поверить. Недавно освобожденная белорусская столица лежала в руинах. Улицы завалены битым кирпичом, здания разрушены, вода подается с перебоями, канализация не работает. Еще идет война. И вдруг опера.

Ирина Горбушина:

Поскольку театр оперы и балета за годы войны был разрушен, невозможно было осуществить там премьеру оперы «Алеся». Ее триумфальная премьера состоялась 31 декабря 1944 года на сцене Дома Красной Армии. Публика восприняла оперу очень тепло, потому что это события, которые только-только происходили. Опера вызвала широкий резонанс.

Это стало настоящей сенсацией. Опера «Алеся» – поэтичный, эмоциональный спектакль, наполненный интонациями белорусского фольклора, еще долго не сходила с театральных подмостков. Шли годы, менялся исполнительский состав, опера требовала нового осмысления.

В 1955-ом после редакции спектакль уже с другим названием – «Девушка из Полесья» – вновь отправился покорять Москву, на вторую декаду белорусского искусства. После очередного триумфа Тикоцкий вернулся народным артистом СССР.