«На первый гонорар купила подарков». Честные ответы Нины Шарубиной на неожиданные вопросы

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, ответила на несколько неожиданных вопросов. Посмотрите, что получилось. Вадим Щеглов, ведущий:

Если бы не опера, то что?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Я бы, наверное, стала юристом. Вадим Щеглов:

Самая сложная партия? Нина Шарубина:

«Пиковая дама», партия Лизы. Вадим Щеглов:

Чего вам не хватает в работе? Нина Шарубина:

Времени.

Вадим Щеглов:

На что потратили первый гонорар? Нина Шарубина:

Я подарков накупила. Вадим Щеглов:

Настоящий мужчина тот, который… Нина Шарубина:

Который не предает.

Вадим Щеглов:

Готовы уехать по контракту в другой театр? Нина Шарубина:

По контракту – да, но не навсегда. Вадим Щеглов:

Горькая правда или ложь во благо?