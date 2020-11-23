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«На первый гонорар купила подарков». Честные ответы Нины Шарубиной на неожиданные вопросы

23 ноября 2020 12:28
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, ответила на несколько неожиданных вопросов. Посмотрите, что получилось.

Вадим Щеглов, ведущий:
Если бы не опера, то что?

«На первый гонорар купила подарков». Честные ответы Нины Шарубиной на неожиданные вопросы -1

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:
Я бы, наверное, стала юристом.

Вадим Щеглов:
Самая сложная партия?

Нина Шарубина:
«Пиковая дама», партия Лизы.

Вадим Щеглов:
Чего вам не хватает в работе?

Нина Шарубина:
Времени.

«На первый гонорар купила подарков». Честные ответы Нины Шарубиной на неожиданные вопросы -4

Вадим Щеглов:
На что потратили первый гонорар?

Нина Шарубина:
Я подарков накупила.

Вадим Щеглов:
Настоящий мужчина тот, который…

Нина Шарубина:
Который не предает.

«На первый гонорар купила подарков». Честные ответы Нины Шарубиной на неожиданные вопросы -7

Вадим Щеглов:
Готовы уехать по контракту в другой театр?

Нина Шарубина:
По контракту – да, но не навсегда.

Вадим Щеглов:
Горькая правда или ложь во благо?

«На первый гонорар купила подарков». Честные ответы Нины Шарубиной на неожиданные вопросы -10

Нина Шарубина:
Все-таки, ложь во благо.

Вадим Щеглов:
Счастье – это?

Нина Шарубина:
Просыпаться живой и здоровой в кругу семьи.

«Очень омолодилась публика». Нина Шарубина о зрителях Большого театра Беларуси – подробнее здесь.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Нина Шарубина # Вадим Щеглов # Фотофакт

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