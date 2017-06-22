Опера и балет под открытым небом: в Несвиже пройдут «Вечера Большого театра-2017»

Новости Беларуси. Один из самых значимых музыкальных проектов года готовится принять Несвижский замок. Музей-заповедник станет местом проведения «Вечеров Большого театра», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Под открытым небом в историческом антураже можно будет насладиться оперой и балетом.
Впрочем, у фестиваля будет несколько площадок: внутренний двор Несвижского замка, его Театральный зал и костел Божьего тела.
Виктор Скоробогатов, художественный руководитель творческого коллектива «Белорусская капелла»:
Пра гэты фестываль: на працягу года наша дырэкцыя вельмі турбуецца гэтым фестывалем.
І вось штогод усе пашыраецца і пашыраецца колькасць месцаў на фестывальных імпрэзах.
«Вечерам Большого театра» восемь лет. Их с нетерпением ждут зрители, приезжающие из разных уголков света. Готовятся и артисты. Так, в 2017 году прозвучит концерт «Любви все возрасты покорны», оперы «Сельская честь» и « Viva la Mamma!» А закончится все традиционным Радзивилловском балом.