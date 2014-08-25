Необычная выставка прошла в Минске. Белорусы смогли окунуться в мир искусства иранской миниатюры

Культура Ирана богата и самобытна. Но, пожалуй, наибольший интерес представляет иранская живопись, которая воплотилась главным образом в форме миниатюры.

Миниатюра — это скорее идеал, стремление к совершенству и гармонии. В ней нет сходства с реальностью, не учитывается истинный размер вещи и ее тень, она не подчиняется классическим законам живописи. Но есть в ней что-то притягательное и необычное... К примеру, близкие предметы расположены в нижней части работы, а дальние занимают верхнюю часть. В портретах вы не увидите полного сходства — лица показаны в нестандартной форме, часто - наполовину, изредка - со спины.

Искусство миниатюры зародилось в Иране, затем проникло в Китай и в эпоху монголов и в более совершенной форме снова вернулось на родину. Живописцы иллюстрировали тексты Корана, эпических поэм, которые воспевали подвиги правителей. Долгое время иранские художники не знали, что такое перспектива, объем, освещенность… Цветочные мотивы и геометрические композиции были основой всех иллюстраций.

В иранской миниатюре особое значение придается деталям. Ходит легенда, для того чтобы прорисовать некоторые из них, художники пользуются одним единственным волоском в качестве кисточки. Часто мастера делают краски своими руками. Казалось бы, что может быть общего у иранской миниатюры и произведений белорусского искусства? Оказалось, сходство есть.

Хамид Сафари, советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Сегодня очень много белорусов интересуется искусством Ирана и хотят знать еще больше о нашей культуре. Мы стараемся им в этом помочь.

Сейчас в Иране миниатюра словно обрела второе дыхание. Есть много талантливых художников, которые работают в этом жанре: Бехзад Бозорги, Махмуд Фаршчиян, Джалаби Сусанабади…

Устоять перед изысканностью, чистой геометрией и яркой палитрой их творений невозможно.