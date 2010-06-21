Премьера «Русские водевили»: музыкальным сопровождением стали композиции «Серебряной свадьбы»

Когда-то жизнь городская театральная была невозможна без водевилей. Французский, заезжий водевиль, легко прижился у нас, став жанром городского анекдота, метких острот и веселого куплета.

XIX век – время расцвета этого жанра, в прошлом веке он практически исчез с подмостков, а вот сегодня он снова возвращается в Минск. На сцене Национального академического драматического театра им. Максима Горького премьера – «Русские водевили».

Алексей Сенгило, актер:

На сцене мы сталкиваемся только в нескольких эпизодах, а в водевили – столько главных ролей, столько молодежи.

Ольга Клебанович, народная артистка Беларуси:

Нужно окунать молодежь, нужно учить их работать в главных ролях. Они у нас двигаются, поют, а вот умение все вместе собрать, чтобы была видна наша профессия, когда мы увлекаемся не только формой, но и содержанием.

Объединенные единой стилистикой, спектакли дополняют друг друга.

Елена Дубровская, артистка:

Я очень рада, что меня заняли в этой постановке и дали сыграть 2 роли. Разнохарактерные, но обе мне подходят.

Сергей Ковальчик уже не первый раз прибегает к использованию в спектакле живой музыки. Со сцены звучали композиции кабаре-бенд «Серебряная свадьба». Их музыкальный стиль удивительно точно дополнил атмосферу спектакля. И в музыке и на сцене царило то, что означает, все смешалось: мелкие страсти и грешки, узнаваемые типажи и интриги, смех и откровенный фарс. Все, что делает спектакль интересным для зрителя и обрекает его на успех.