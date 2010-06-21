Первая выставка Федора Барановского после смерти художника. Прошло уже 10 лет

Федор Михайлович Барановский при жизни не искал наград. Он верил, что единственное, чем должна жить душа художника – его полотна.

Может быть, именно поэтому он стал одним из тех редких мастеров, которым удается вдохнуть в свои полотна чудо подлинной жизни.

Лариса Бортник, искусствовед:

Он недооценен, потому что он сам не умел принимать участие в распределении званий, орденов и медалей. Он считал, что живопись – самое главное звание в жизни.

Федора Барановского принято называть фронтовым художником. Его имя сегодня почти забыто, а ведь он – студент первого выпуска нашего Художественного института, который открыл миру имена Щемелева, Арабчеева и Громыка.

Борис Арабчеев, заслуженный деятель искусств РБ:

Закончилась война, мы сложили шинели и оружие, и взяли другое оружие – кисточки, краски, холсты. Нам в то время было по 25 лет, когда мы начинали. Сейчас в этом возрасте уже заканчивают Академию искусств.

Барановский умер 10 лет назад, увидеть его работы сегодня – редкая удача. Чтобы открыть персональную выставку Барановского, понадобилось 2 года усилий его друзей. Как итог – выставка во Дворце искусств. На которую работы Барановского привезены из фондов государственных музеев, и десятков частных коллекций.

Самое удивительное, что несмотря на фантастическую популярность Барановского при жизни и его несомненный талант, эта выставка, спустя 10 лет после его смерти, стала первой.

Борис Арабчеев, заслуженный деятель искусств РБ:

Представлены работы, которые уже отмечены искусством. Эта выставка наиболее полно на данный момент обозначает творчество этого художника.

В 1944 году будущий живописец отметил свое 20-летие. Художники этого поколения поздно брали в свои руки кисти, но им было, о чем рассказать. Его картины о войне стали иллюстрациями в школьных учебниках. Он знал цену этому миру, простым радостям. Нам остается только смотреть и учиться жизни у одного из самых талантливых отечественных мастеров.