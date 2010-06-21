Фильм белорусского режиссера может претендовать на «Оскар»

В Бресте проходит VII республиканский фестиваль белорусских фильмов. Явных фаворитов критики назвать не спешат. За пять фестивальных дней жюри предстоит увидеть больше полусотни картин.

Во время премьеры киноленты «Волки» режиссер картины Александр Колбышев несколько раз выходил из зала — нервы не выдерживали. Фильм, о котором заговорили еще с прошлой осени, — дебют режиссера на «Беларусфильме». И первый показ своей работы маэстро приберег именно к этому фестивалю. По эмоциональности, эту картину уже сравнивают со знаменитым «Списком Шиндлера» А некоторые знатоки утверждают — фильм Колбышева может даже претендовать на «Оскар».

Александр Колбышев, кинорежиссер:

Это фильм о милосердии, о человеческом сострадании.

Геннадий Давыдько, член жюри, Заслуженный артист Республики Беларусь:

Мне кажется, что это одна из наиболее значительных полнометражных художественных работ, снятых на нашей киностудии.

За пять фестивальных дней — более полусотни картин. Но только восемь из них увезут с собой хрупкую птицу кинематографических надежд — «Хрустального Аиста». Председатель жюри Пеетер Симм пока прогнозов не делает — слишком сложно

Пеетер Симм , председатель жюри фестиваля:

Для меня одна из главных целей кинофестиваля — это то, что зритель опять придет в кинозал.

Нынешний кинофорум — словно волшебная кухня, где зрителям и жюри предлагают самые лучшие киноблюда белорусской пробы Причем, фестиваль значительно вырос жанрово. Отечественные режиссеры даже попытались завоевать зрительскую симпатию домохозяек комедийной мелодрамой «Трамвай в Париж» .

Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Киностудия «Беларусьфильм» не замыкается на одной теме, не останавливается на одном жанре, пытается искать во всех направлениях.

Впрочем, брестский фестиваль профессионалы называют не просто праздником , а часом Х для отечественного кинематографа. Это возможность подвести итоги, определить будущее, и обозначить ошибки

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Вельмі важна, каб сапраўды беларускім гледачомдана была ацэнка, каб ен сказаў, ці сапраўды мы робім тое, што адпавядае гледачу.

Пока же пять фестивальных дней в режиме нон-стоп. В аппаратных сразу трех кинотеатров едва успевают наматывать километры кинопленки. У касс — очереди . И даже дождь киноаншлагам не помеха. Неспроста и сама награда из хрупкого аиста переросла в прочную статуэтку — эксклюзивная ручная работа. Она достанется лучшим из лучших — имена победителей станут известны через четыре дня. А пока же — десятки просмотров, встреч, а также интриг.