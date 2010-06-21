Фильм белорусского режиссера может претендовать на «Оскар»

Во время премьеры киноленты «Волки» режиссер картины Александр Колбышев несколько раз выходил из зала — нервы не выдерживали. Фильм, о котором заговорили еще с прошлой осени, — дебют режиссера на «Беларусфильме». И первый показ своей работы маэстро приберег именно к этому фестивалю. По эмоциональности, эту картину уже сравнивают со знаменитым «Списком Шиндлера» А некоторые знатоки утверждают — фильм Колбышева может даже претендовать на «Оскар».
Александр Колбышев, кинорежиссер:
Это фильм о милосердии, о человеческом сострадании.
Геннадий Давыдько, член жюри, Заслуженный артист Республики Беларусь:
Мне кажется, что это одна из наиболее значительных полнометражных художественных работ, снятых на нашей киностудии.
За пять фестивальных дней — более полусотни картин. Но только восемь из них увезут с собой хрупкую птицу кинематографических надежд — «Хрустального Аиста». Председатель жюри Пеетер Симм пока прогнозов не делает — слишком сложно
Пеетер Симм , председатель жюри фестиваля:
Для меня одна из главных целей кинофестиваля — это то, что зритель опять придет в кинозал.
Нынешний кинофорум — словно волшебная кухня, где зрителям и жюри предлагают самые лучшие киноблюда белорусской пробы Причем, фестиваль значительно вырос жанрово. Отечественные режиссеры даже попытались завоевать зрительскую симпатию домохозяек комедийной мелодрамой «Трамвай в Париж» .
Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Киностудия «Беларусьфильм» не замыкается на одной теме, не останавливается на одном жанре, пытается искать во всех направлениях.
Впрочем, брестский фестиваль профессионалы называют не просто праздником , а часом Х для отечественного кинематографа. Это возможность подвести итоги, определить будущее, и обозначить ошибки
Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:
Вельмі важна, каб сапраўды беларускім гледачомдана была ацэнка, каб ен сказаў, ці сапраўды мы робім тое, што адпавядае гледачу.
Пока же пять фестивальных дней в режиме нон-стоп. В аппаратных сразу трех кинотеатров едва успевают наматывать километры кинопленки. У касс — очереди . И даже дождь киноаншлагам не помеха. Неспроста и сама награда из хрупкого аиста переросла в прочную статуэтку — эксклюзивная ручная работа. Она достанется лучшим из лучших — имена победителей станут известны через четыре дня. А пока же — десятки просмотров, встреч, а также интриг.