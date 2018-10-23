Не вытеснить из памяти никогда. В Беларуси презентовали англоязычную книгу–воспоминание узников Минского гетто

Новости Беларуси. Маршем живых в Беларуси почтили память жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 20 бывших узников прошли по маршруту от проспекта Победителей до мемориального комплекса «Яма».
Новости Беларуси. Маршем живых в Беларуси почтили память жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 20 бывших узников прошли по маршруту от проспекта Победителей до мемориального комплекса «Яма».
Минское гетто считается одним из крупнейших в Европе. За время его существования нацисты уничтожили до 100 тысяч человек. За колючей проволокой оказались не только тысячи мирных жителей Минска, но и евреи-беженцы из Австрии, Польши, Германии. Гетто было ликвидировано 75 лет назад.
«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто
За три дня – именно столько длился последний погром – фашисты убили практически всех узников. Спастись удалось единицам.
Эльфрида Аслезова, бывший узник Минского гетто:
Я выжила благодаря тому, что меня после погрома 28 июля, отдали в русский район. Но все равно оно никогда из души не уйдет. Воспоминания эти вытеснить из памяти вообще невозможно никогда.
Аркадий Добкин, председатель совета директоров IT-компании:
Я только что по скайпу показывал матери, ей 92 года, что сегодня сюда пришли люди. Моя мама, которой в 17 лет удалось бежать из гетто, и у нее погибли тут родители: дедушки, бабушки, 7-летний брат. Она за все время никогда это место не смогла посетить.
С каждым годом живых свидетелей тех ужасных событий остается всё меньше. О трагедии Минского гетто нужно помнить и нужно говорить. В том числе и посредством литературы.
Уникальное англоязычное издание презентовали 23 октября в Минске. В книге, которая так и называется «Мы помним», собраны воспоминания бывших узников Минского гетто.
Фиона Гибб, посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:
Британская благотворительная организация, которая переводила эту книгу, она занимаются с еврейскими детьми в Беларуси. Много есть еврейских людей, которые живут в Англии, и для них это очень важно – сохранить историю еврейского общества.
К печати сборник воспоминаний бывших узников готовился четыре года. Издание подобного формата – первое на английском языке. Авторы надеются, что благодаря книге о трагедии Минского гетто узнает весь мир.