NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении-2017»

Белорусскоязычная композиция «Гiсторыя майго жыцця» прозвучит на главном музыкальном конкурсе Старого Света уже в мае. Ребята – Артем Лукьяненко и Ксения Жук – поют о вере в светлое будущее.

Они давно мечтали о том, чтобы аудитория «Евровидения» наконец услышала песню на белорусском языке. К мечте шли несколько лет.

Ребята уверены: Европа будет подпевать «Хэй-хэй, а-я-я-яй-я-о».

На страницах группы в социальных сетях, несмотря на позднее время, уже сотни сообщений. Поздравления приходят из разных уголков мира.

Команда в составе пяти музыкантов уже заявила о себе не только в Беларуси, но и за ее пределами. К примеру, в прошлом году они выступали на фестивалях в России, Польше, Германии. «Музыка солнца», – так поклонники называют творчество своих кумиров.