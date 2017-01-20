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NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении-2017»

20 января 2017 21:04
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Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит NAVIBAND.

Белорусскоязычная композиция «Гiсторыя майго жыцця» прозвучит на главном музыкальном конкурсе Старого Света уже в мае. Ребята – Артем Лукьяненко и Ксения Жук – поют о вере в светлое будущее.

NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении-2017»-1

Они давно мечтали о том, чтобы аудитория «Евровидения» наконец услышала песню на белорусском языке. К мечте шли несколько лет.

Ребята уверены: Европа будет подпевать «Хэй-хэй, а-я-я-яй-я-о».

На страницах группы в социальных сетях, несмотря на позднее время, уже сотни сообщений. Поздравления приходят из разных уголков мира.

Команда в составе пяти музыкантов уже заявила о себе не только в Беларуси, но и за ее пределами. К примеру, в прошлом году они выступали на фестивалях в России, Польше, Германии. «Музыка солнца», – так поклонники называют творчество своих кумиров.

Артем Лукьяненко: Мы очень любим свое дело. Мы честные со своим слушателем до конца! Только тогда это будет приносить что-то людям (подробности).

NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении-2017»-4

Символично, в день национального отбора музыканты презентовали свой новый альбом «Иллюминация». Услышать новые композиции NAVIBAND и зарядиться позитивом можно будет в день всех влюбленных 14 февраля в одном из столичных клубов.

А «Евровидение» в этом году примет Киев. Право на проведение международного песенного форума в 2017 году Украина получила после победы Джамалы  на «Евровидении». Как конкурс едва не переехал в Австралию и почему оставил после себя много вопросов (здесь подробности).

# Культура # Фотофакт # Евровидение 2017 # NAVIBAND

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