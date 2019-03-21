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Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители

21 марта 2019 12:35
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Новости Беларуси. Здесь всегда есть место эксперименту и смелым идеям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилеве встречают главное культурное событие весны. 21 марта здесь стартует Молодежный театральный форум «Март-контакт».

Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители-1

Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители-3

Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители-5

В числе гостей как уже знакомые зрителю коллективы, так и новые. Все спектакли – это лучшие образцы сценических произведений, по-настоящему яркие постановки. Каждая, как всегда, о молодежи, для молодежи и с ее участием.

В центре внимания форума темы и идеи, которые очень тесно переплетаются с проблемами современного общества. Первыми на сцену выйдут актеры белорусско-украинского театрального проекта со спектаклем «Гэтамы».

Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители-8

Ольга Семченко, куратор молодежного пресс-центра Международного театрального форума «Март-контакт»:
Кожны раз гэта новае свята. Пачынаем з новага ліста, і кожны форум не падобны на папярэдні.

Калі мы выкінулі ў продаж квіткі, большая іх частка была раскуплена ў першыя тыдні, таму што людзі чакаюць форум, адсочваюць афішу, цікавяцца анатацыямі спектакляў.

Молодежный театральный форум «Март-контакт» проводится в Могилеве 14-й год подряд. За это время его зрителями стали почти 50 тысяч человек. Обладателя Гран-при фестиваля назовут 27 марта.

Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители-11

Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители-13

Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители-15

# Театр # Культура # Ольга Семченко # Фотофакт

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