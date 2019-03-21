Молодёжный театральный форум «Март-контакт» стартовал в Могилёве: какие спектакли больше всего ждут зрители

Новости Беларуси. Здесь всегда есть место эксперименту и смелым идеям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилеве встречают главное культурное событие весны. 21 марта здесь стартует Молодежный театральный форум «Март-контакт».

В числе гостей как уже знакомые зрителю коллективы, так и новые. Все спектакли – это лучшие образцы сценических произведений, по-настоящему яркие постановки. Каждая, как всегда, о молодежи, для молодежи и с ее участием.

В центре внимания форума темы и идеи, которые очень тесно переплетаются с проблемами современного общества. Первыми на сцену выйдут актеры белорусско-украинского театрального проекта со спектаклем «Гэтамы».