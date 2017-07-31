Народный мастер Беларуси Николай Протасеня

Житель Солигорска Николай Алексеевич Протасеня, благодаря своим удивительным работам из глины, известен далеко за пределами родного города. Из-под его умелых рук родилось сотни оригинальных свистулек, игрушек, статуэток, кувшинов и ваз. Сегодня мастер охотно передаёт свой опыт подрастающему поколению.

На протяжении более 30 лет Николай Алексеевич руководит студией декоративно-прикладного творчества «Скарбонка».

Пожалуй, анималистика – любимый жанр в творчестве учеников студии. Образы животных присутствуют в большинстве керамических изделий.

Благодаря Николаю Протасени, на Солигорщине возродился промысел старинной керамической игрушки-погремушки.

А ещё Николай Алексеевич первым в Беларуси стал делать окарины. Это музыкальные игрушки с интересным композиционным построением.

Работы руководителя студии «Скарбонка» и его воспитанников сегодня украшают многочисленные выставки не только у нас в стране, но и за рубежом. Ни один «Славянский базар» и «Дажынкі» проходят без участия этого талантливого мастера, который всю свою жизнь посвятил возрождению народного искусства и гончарного ремесла.

Работы солигорского мастера – уникальны и самобытны. В них –частичка души, и этого нельзя не почувствовать.