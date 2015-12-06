Народные артисты СССР и Беларуси Тамара Нижникова и Геннадий Овсянников – о Минске и творчестве

Яркое событие уходящей недели: медалями ЮНЕСКО Виктора Гюго и дипломами генерального директора ЮНЕСКО награждены наши соотечественники Тамара Нижникова, Геннадий Овсянников и Ростислав Янковский, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

К сожалению, Ростислав Иванович по состоянию здоровья не смог присутствовать на церемонии, а вот своими воспоминаниями о Минске и о своем творчестве поделились белорусская оперная певица, педагог Тамара Николаевна Нижникова и советский и белорусский актер театра и кино Геннадий Овсянников.

Тамара Нижникова, народная артистка СССР и Беларуси, почетный профессор Белорусской государственной академии музыки:

Вы знаете, я приехала в 1949 году. Мы приехали на такси, мы уже стали стипендиаты (оба с мужем), получали хорошую стипендию. Его друг встречает нас и говорит: «Значит, транспорт не работает. Не на чем будет». Лошадь нанял какую-то, наши вещи положили, по асфальту, по тротуару идем, а лошадь везет наши вещи.

Театр был ужасный, потому что он был, конечно, величественный, красивый, но вместо стекол – фанера, все побито. И, что меня шокировало, коровы пасутся около оперного театра, потому что там был частный сектор.

Поколение после войны, которое пришло на пустое место в театр. С нас начинали все. Жили мы потом в театре. Сначала снимали на Круглой площади. Ничего не было, понимаете. Идешь – пустыри сплошные. Садиков этих не было, мы их сами сажали, потому что шли люди с работы, лежали кустики, лопаточки, чтобы люди сажали.

А потом, когда стало все это налаживаться, сколько было радости. Какой-то ремонт сделают, стекла вставили – заиграл театр уже. Другое отношение. Музей Янки Купалы. Тетя Влади еще была жива, я пела на открытии этого музея. Я пела «Открытие», тогда Машеров был, Правительство. «Соловья» пела, «Отчизну». Дворец спорта открывался, только построили.

На моих глазах растет и хорошеет Минск. Посмотрите, как у нас красиво во дворе. А на речке! Какая панорама, какая красота, а ведь что тут было. Хибарки были какие-то.

Геннадий Овсянников, народный артист СССР и Беларуси:

Я в Минске так уже стабильно с 1953 года. Значит, с середине прошлого столетия. Парк возле оперного театра садили мы, студенты театрального института, он был в помещении оперного театра, в шестом подъезде. И у нас такие субботники были, мы садили деревца. А сейчас идешь и не узнаешь ничего. Фонтана никакого не было, статуй не было тоже.

Театр Янки Купалы – самое любимое место. И когда сделают фонтан новый (я бы вам рассказал, но пока не хочу тайну раскрывать, что там будет) – отдыхай, гуляй, иди в кассу, приходи в театр и смотри спектакль.