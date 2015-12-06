«Тэатральны куфар-2015»: Гран-при конкурса получили белорусы

Новости Беларуси. Гран-при конкурса «Тэатральны куфар-2015» досталось белорусам. Организаторы и жюри международного студенческого фестиваля вручили призы и награды лучшим постановкам. Спектакль «Вий» по мотивам произведения Николая Гоголя покорила сердца жюри и зрителей.

Из шести основных номинаций четыре – у наших студенческих мастерских. Два приза уедут в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес вызвала профессиональная труппа из Бельгии, которая не участвовала в конкурсном показе, но представила очень оригинальную экспериментальную постановку. Молодые артисты уже полны творческих планов и с нетерпением ждут следующий, тринадцатый «Театральны куфар», который соберется ровно через год.

Дариуш Езерски, член жюри XII международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2015» (Польша):

Это очень успешный фестиваль. Здесь есть серьезные, достойные актеры, режиссеры. Но, прежде всего, это атмосфера: кто здесь не было, тот не поймет. Очень интересные подходы. Если так и дальше будет продолжаться, то только могу пожелать вашему фестивалю долгих лет жизни!