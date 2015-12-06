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«Тэатральны куфар-2015»: Гран-при конкурса получили белорусы

06 декабря 2015 10:55
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Новости Беларуси. Гран-при конкурса «Тэатральны куфар-2015» досталось белорусам. Организаторы и жюри международного студенческого фестиваля  вручили призы и награды лучшим постановкам. Спектакль «Вий» по мотивам произведения Николая Гоголя покорила сердца жюри и зрителей.

Из шести основных номинаций четыре – у наших студенческих мастерских. Два приза уедут в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес вызвала профессиональная труппа из Бельгии, которая не участвовала в конкурсном показе, но представила очень оригинальную экспериментальную постановку. Молодые артисты  уже полны творческих планов и с нетерпением ждут следующий, тринадцатый «Театральны куфар», который соберется ровно  через год.

Дариуш Езерски, член жюри XII международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2015» (Польша):
Это очень успешный фестиваль. Здесь есть серьезные, достойные актеры, режиссеры. Но, прежде всего, это атмосфера: кто здесь не было, тот не поймет. Очень интересные подходы. Если так и дальше будет продолжаться, то только могу пожелать вашему фестивалю долгих лет жизни!  

# Культура # Театр

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