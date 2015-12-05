Медаль ЮНЕСКО «Виктор Гюго», премия Тэйлора и другие культурные достижения белорусов за прошедшую неделю – обзор программы «Картина мира»

Порадоваться за страну заставили (и не раз) деятели культуры. Сегодня не программа, а сплошное торжество. Но так уж совпало – культурный всплеск в мире вызвали в последнее время белорусы. Началось с присуждения Нобелевской премии писателю Светлане Алексиевич. А творческие удачи последних дней – в сюжете Илоны Волынец.

Его называют патриархом купаловской сцены. Он же, как всегда, скромничает…

Геннадий Овсянников, народный артист СССР и Беларуси:

Беларус, я такі свой чалавек.

Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников в представлении не нуждается. Десятки театральных и киноролей, на которых выросло не одно поколение. Пустаревич из «Павлинки», Терентий Колобок из «Трибунала»… Ему, как сам шутит, без двадцати сто. В свои восемьдесят он энергичен, полон сил и не представляет себя вне сцены.

В списке его многочисленных наград плюс одна – медаль ЮНЕСКО «Виктор Гюго», названная в честь известного французского писателя. Свой «Гюго» теперь есть и у легендарной солистки Большого Тамары Нижниковой, и у мэтра горьковской сцены Ростислава Янковского. Кстати, столь высокой награды белорусы удостоены впервые.

А мы же не упускаем уникальную возможность и просим Геннадия Степановича поделиться секретами мастерства. Журналисты хоть и не играют на большой сцене, но, как и актеры, должны отлично владеть своим голосом.

А вот и еще: отличные новости приходят из парижского Гран Пале. 2 тысячи мастеров более чем из 40 стран мира. Это одна из самых престижных художественных выставок мира. У белорусов – премия Тэйлор.

Гомельчанин Сергей Портенков удивил французов в прямом смысле железной фантастикой. Безоговорочную победу скульптору принес его металлический Уроборос. В мифологии – это змея, пожирающая свой хвост – символ бесконечности.

Сергей Портенков, скульптор, обладатель премии Тэйлора:

Мне трудно сказать, чем она понравилась французам. Наверное, тем же, чем и русским: просто-напросто хорошо выполненная работа. Мне кажется, ребята оценили ее по достоинству.

Гродненская художница Валентина Шоба поразила публику своим арт-высказыванием на тему войны и мира. Картину, которая принесла ей победу, оценивают в 15 тысяч евро, но дело не в презренных деньгах – просто в нынешнем, еще кровоточащем из-за терактов Париже по-особенному относятся к миру.

Валентина Шоба, художник, обладатель премии Тэйлора:

Я за то, что кому-то в этой жизни нужно беречь тишину, гармонию, внутренний свет отдавать людям, чтобы они не забыли, что они люди.

Каждое полотно – идеальный фон для селфи. При жизни Ван Гога такого понятия еще не было, хотя как выглядел сам художник, мы знаем как раз благодаря его селфи. Великий голландец оставил порядка сорока автопортретов.

К 125-ой годовщине со дня смерти Ван Гога его картины оживили. Четыре сотни знаковых полотна художника. Благодаря анимационным эффектам они буквально покидают свои рамы и перетекают из одного пространства в другое. Этот удивительный 3D-показ уже посмотрели миллионы по всему миру, в их числе и белорусы.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

А может и в вас спит великий художник? Кстати, Ван Гогу судьба для творчества отвела всего 10 лет жизни. Признание к нему пришло уже после смерти. Сегодня же его картины стоят миллионы долларов. А его известные подсолнухи давно обрели бессмертную славу.

Говорят, гении рождаются раз в столетие. Сегодня работами Шагала гордятся самые знаменитые музеи мира, в том числе Третьяковская галерея и Лувр. А в Ницце и вовсе под экспозицию отдали целый музей. Его представители на неделе побывали на родине мастера. Французы с интересом осматривали дом Шагала, изучали работы, а к 130-летнему юбилею авангардиста обещали привезти оригиналы картин из Ниццы.

Ани Допфер, директор Национального музея Марка Шагала в Ницце (Франция):

Для меня очень трогательно, наконец, побывать в родном городе Шагала. Потому что он был таким великим художником, он создал целый мир авангарда. Этот город, где он родился, просто восхитителен.

А наши мастера и далее покоряют сердца французской публики. Не только французской, впрочем. К примеру, Бориса Заборова в Европе и США именуют Шагалом современности. Выставки нашего именитого земляка проходят в самых далеких уголках планеты. А его картины стоят тысячи долларов.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Сёння ёсць шмат мастакоў, якія праслаўляюць Беларусь і беларускую культуру ў свеце. І мы павінны таксама аддаваць ім павагу і пашану. Усё разам гэта складае залаты пласт, залаты фонд белоруской культуры, беларускага мастацтва. Усё гэта папулярызуе Беларусь у свеце, стварае дадатковыя магчымасці і развівае адносіны ў сферы эканомікі, адукацыі, у іншых накірунках.

C аншлагом в Минске открылась персональная выставка Романа Заслонова. Столько посетителей, пожалуй, не было даже на презентации мультимедийной экспозиции Ван Гога. Подобного внимания на родине не ожидал и сам художник. Хотя его работы уже выставлялись в лучших залах Америки, Испании, Германии, Швейцарии и Франции.

Роман Заслонов, художник:

Живопись, картины существуют для того, чтобы человека оторвать от этого мира, приподнять над ним и дать ему возможность помечтать, улететь в какие-то другие миры.

Заслонова называют французским белорусом. Художник трудится как на родине, так и в Париже. В своих работах он синтезирует самые разные направления, но главная героиня все же одна. Все его картины – гимн женщине, которая так похожа и не похожа на современниц.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

Скажите, а кто эта таинственная незнакомка?

Роман Заслонов, художник:

Моя таинственная незнакома – она и есть таинственная незнакомка.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

Может это все-таки белоруска?

Роман Заслонов, художник:

Конечно, белоруска! Для французов она француженка, в Америке ее считали американкой. Но, конечно же, белорусские женщины довлеют.

Не все знают, а ведь дед Роман – легендарный Константин Заслонов, Герой Советского союза, тот самый, о котором пишут все учебники истории. И судя по рассказам внука, дед весьма неплохо рисовал.

Роман Заслонов, художник:

То, что мой дед такой знаменитый человек в нашей стране, не упрощало мою жизнь, а усложняло. Мне нельзя было упасть и в глазах зрителей, и в глазах самого себя.

Вся его жизнь являлась для меня каким-то мерилом этического и морального состояния человека.

Говорят, гении рождаются раз в столетие. Но это явное преувеличение. Они бывают во всех поколениях. И среди планетарных гениев всегда найдется не один белорус.