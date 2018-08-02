С 3 по 9 августа фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей» пройдет в Мядельском районе

Новости Беларуси. Неделя классической музыки. С 3 по 9 августа на Мядельщине пройдет фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он посвящен композитору и музыканту ХХ века Дмитрию Шостаковичу, который имеет белорусские корни. В местечке Шеметово родился и жил прадед композитора. Интересно, что музыкальный праздник международный. В нем примут участие виртуозы из Беларуси, Франции, Сербии и Болгарии, а также артисты французской оперы и симфонического оркестра.

Елена Косаревская, директор Мядельской детской школы искусств:

Три концерта будут посвящены творчеству Дмитрия Шостаковича, также в них прозвучит итальянская музыка XVIII века. Один концерт будет посвящен памяти белорусского композитора Дмитрия Смольского. С гордостью отмечу, что в этом концерте примет участие народный вокальный ансамбль «Вдохновение» под руководством Татьяны Будкевич Мядельской ДШИ.