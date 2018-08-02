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С 3 по 9 августа фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей» пройдет в Мядельском районе

02 августа 2018 17:59
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Новости Беларуси. Неделя классической музыки. С 3 по 9 августа на Мядельщине пройдет фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

С 3 по 9 августа фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей» пройдет в Мядельском районе-1

Он посвящен композитору и музыканту ХХ века Дмитрию Шостаковичу, который имеет белорусские корни. В местечке Шеметово родился и жил прадед композитора. Интересно, что музыкальный праздник международный. В нем примут участие виртуозы из Беларуси, Франции, Сербии и Болгарии, а также артисты французской оперы и симфонического оркестра.

С 3 по 9 августа фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей» пройдет в Мядельском районе-4

Елена Косаревская, директор Мядельской детской школы искусств:
Три концерта будут посвящены творчеству Дмитрия Шостаковича, также в них прозвучит итальянская музыка XVIII века. Один концерт будет посвящен памяти белорусского композитора Дмитрия Смольского. С гордостью отмечу, что в этом концерте примет участие народный вокальный ансамбль «Вдохновение» под руководством Татьяны Будкевич Мядельской ДШИ.

С 3 по 9 августа фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей» пройдет в Мядельском районе-7

Концерты фестиваля пройдут в костеле агрогородка Нарочь, в санатории «Спутник», в детском центре «Зубренок» и в костеле деревни Шеметово. Кстати, творческий фестиваль выходца из Беларуси собирает музыкантов и поклонников уже в третий раз.

# Музыкальное искусство # Культура # Елена Косаревская # Фотофакт

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