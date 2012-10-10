Награждение лучших работников культуры Беларуси прошло в Несвижском замке

Новости Беларуси. Культурный центр Беларуси 10 октября встречал культурных людей. С профессиональным праздником их поздравляли в Несвижском замке, недавно открытом после реконструкции.

Этот праздник своим могут считать примерно 65 тысяч белорусов. Это музейные работники, музыканты, художники, педагоги и руководители творческих коллективов. Лучших из них наградили почетными грамотами и дипломами. Слова благодарности прозвучали от имени главы государства: поздравление с Днем работника культуры зачитал заместитель главы администрации Президента Александр Радьков. Он же вручил культурным деятелям заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Важна адзначыць, што мы практычна завяршаем рэформу заканадаўчага рэгулявання сферы культуры. Дзякуючы гэтай рэформе мы ўнеслі змены ў цэлы шэраг законаў нашай краіны, прыняты ўказы прэзідэнта і Савета мінсітраў, накіраванныя на тое, каб стымуляваць аўтаномнасць устаноў культуры, стымуляваць дзяржаўна-прыватнае партнёрства ў сферы культуры, каб разбудзіць і абудзіць ініцыятыву як канкрэтных устаноў культуры, так і творчых асобаў для рэалізацыі новых і цікавых праектаў.

Григорий Сороко, дирижер симфонического оркестра Молодеченского музыкального колледжа им. М. К. Огинского:

Я думаю, што гэта вельмі вялікая творчая праца. Я думаю, што калектыў, мае 75 аднадумацаў, выкладчыкаў і студэнтаў, якія працуюць са мной ужо многа гадой (дарэчы, я кірую аркестрам 33 гады) заслужылі добрыя словы.