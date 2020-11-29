«Надо было сказать, как надо было обманывать!» Надежда Микулич рассказала о том, что запрещалось в легендарных «Верасах»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, чего нельзя было делать известным артистам «Верасов». Вадим Щеглов, ведущий:

А вот после ухода из коллектива вам долгое время запрещали общаться с прессой. Это позиция Раинчика была?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Нет. Дело в том, что нам всем запрещал. Когда мы работали в «Верасах», нам было запрещено говорить. Вадим Щеглов:

С журналистами? Надежда Микулич:

Да. Это что-то было. Я помню однажды, когда мы были в Болгарии, но там так случилось просто случайно. Мы сидели где-то в кафе и вдруг прямо ко мне камера, микрофон и вопрос.

Вадим Щеглов:

Вы же убегать не будете?