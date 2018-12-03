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Национальный исторический музей присоединился к Международному союзу музеев Шёлкового пути

03 декабря 2018 07:03
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Новости Беларуси. Он объединяет представителей 16 стран мира, в чьих коллекциях и фондах есть артефакты, найденные по маршруту легендарного пути из Восточной Азии в Средиземноморье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Национальный исторический музей присоединился к Международному союзу музеев Шёлкового пути-1

Национальный исторический музей присоединился к Международному союзу музеев Шёлкового пути-3

Таким образом музеям, объединённым общей тематикой, проще сотрудничать, проводить исследования, реставрировать уникальные экспонаты.

Национальный исторический музей присоединился к Международному союзу музеев Шёлкового пути-5

Людмила Толкачёва, исполняющий обязанности заведующего отделом археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Беларуси:
В нашей коллекции представлены предметы ювелирного производства, монеты, оружие, в основном, это наконечники стрел, предметы быта: сосуды различные, вазы, есть интересные шахматные фигуры, которые, несомненно, имеют восточное происхождение.

Эти экспонаты сейчас можно увидеть в Национальном историческом музее, а в ноябре 2020 их отправят на выставку в Китай, где наряду с другими, эти свидетели эпохи Средневековья, дополнят историческую картину Шелкового пути.

# Музеи Минска # Культура # Людмила Толкачёва # Фотофакт

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