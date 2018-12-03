Национальный исторический музей присоединился к Международному союзу музеев Шёлкового пути

Новости Беларуси. Он объединяет представителей 16 стран мира, в чьих коллекциях и фондах есть артефакты, найденные по маршруту легендарного пути из Восточной Азии в Средиземноморье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом музеям, объединённым общей тематикой, проще сотрудничать, проводить исследования, реставрировать уникальные экспонаты.



Людмила Толкачёва, исполняющий обязанности заведующего отделом археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Беларуси:

В нашей коллекции представлены предметы ювелирного производства, монеты, оружие, в основном, это наконечники стрел, предметы быта: сосуды различные, вазы, есть интересные шахматные фигуры, которые, несомненно, имеют восточное происхождение.



