Модельер Пьер Карден оценил белорусский лён

Новости Беларуси. Лен действительно пережил настоящее возрождение. Но главный критерий во все времена – качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прямая конкуренция есть и на рынке тканей.

А на вас сейчас костюм из льна, я надеюсь, ваш?

Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:

Нет, костюм из льна у меня висит в шкафу. А погодные условия сегодня -14 , поэтому я надел шерстяной костюм.

Видимо, директор ждет выхода новой коллекции. В каталоге – десятки моделей на любой вкус и цвет.