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Модельер Пьер Карден оценил белорусский лён

02 декабря 2018 19:59
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Новости Беларуси. Лен действительно пережил настоящее возрождение. Но главный критерий во все времена – качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прямая конкуренция есть и на рынке тканей.

Модельер Пьер Карден оценил белорусский лён-1

А на вас сейчас костюм из льна, я надеюсь, ваш?

Модельер Пьер Карден оценил белорусский лён-4

Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
Нет, костюм из льна у меня висит в шкафу. А погодные условия сегодня -14 , поэтому я надел шерстяной костюм.

Модельер Пьер Карден оценил белорусский лён-7

Видимо, директор ждет выхода новой коллекции. В каталоге – десятки моделей на любой вкус и цвет.

Модельер Пьер Карден оценил белорусский лён-10

Белорусский лен оценил даже известный дизайнер одежды Пьер Карден. Осталось завоевать симпатию белорусских модниц.

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# Коллекция одежды # Культура # Фотофакт

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