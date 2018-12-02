15-летний школьник основал собственную киностудию и снимает фильм о Марьиной Горке

Новости Беларуси. В минской школе №9 учится десятиклассник Марк Веремейчик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Парень как парень. Только в свои 15 он основал собственную киностудию, снял 20 выпусков юмористического журнала «Реальные приколы».

А еще Марк – один из тех, для кого любовь к Родине как свежий воздух. Дышишь и понимаешь, что живешь. Несмотря на юный возраст, патриотизм – не просто слово.