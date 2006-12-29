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Национальный художественный музей приглашает в сказочное путешествие в город

29 декабря 2006 12:56
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В преддверии новогодних праздников Национальный художественный музей Беларуси приглашает ценителей искусства совершить волшебное путешествие в город.

29 декабря здесь открылась новая  выставка. Экспозиция объединяет работы современных белорусских художников, которые работают в различных видах и жанрах. Поэтому картины и фотографии будут соседствовать со скульптурой, предметами из металла, куклами, художественным текстилем и дизайн-декором. При этом все экспонаты объединены общей идеей: реальное пространство давно знакомого города и внутреннее восприятие его художником, пересекаясь, рождают сказку из самых обыденных, на первый взгляд, объектов.

А в музее Белорусской государственной Академии искусств представлены более полусотни работ нынешних студентов и выпускников прежних лет. Эта экспозиция - их предновогодний подарок  всем минчанам.

# Культура # Музеи

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