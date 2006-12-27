Он сочиняет стихи, не владея речью, общается с друзьями по всему миру, несмотря на то, что руки и ноги парализованы. Жизнь и творчество гомельского поэта Сергея Сапоненко - настоящий пример мужества и любви к жизни.

Пять сборников стихов и признание Международной ассоциации писателей и публицистов - результат 10-летней работы.

Сначала Сергей печатал при помощи носа, а затем отец придумал для него специальный обруч, который имеет металлическую указку с наконечником. Сегодня Сергей таким образом общается с друзьями и поклонниками со всего мира. Компьютер для него - это "окно" в мир. Собственный сайт в интернете каждый день принимает письма со всего света, хотя освоить таким образом компьютер было нелегко.

Сегодня на счету Сергея Сапоненко - сборники стихов, сборник переводов английского писателя Роберта Макчейна, а также песни на стихи.

Ни поэтов, ни прозаиков в роду Сапоненко не было. О том, что книги Сергея Сапоненко будут изданы 10 лет назад в семье даже не мечтали. А сегодня Сергей - один из членов Международной ассоциации писателей и публицистов, перспективные предложения от издательств поступают со всего света.