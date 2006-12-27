Прямой эфир

Настоящий пример мужества и любви к жизни!

27 декабря 2006 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Он сочиняет стихи, не владея речью, общается с друзьями по всему миру, несмотря на то, что руки и ноги парализованы. Жизнь и творчество гомельского поэта Сергея Сапоненко - настоящий пример мужества и любви к жизни.

Пять сборников стихов и признание Международной ассоциации писателей и публицистов - результат 10-летней работы.

Сначала Сергей печатал при помощи носа, а затем отец придумал для него специальный обруч, который имеет металлическую указку с наконечником. Сегодня Сергей таким образом общается с друзьями и поклонниками со всего мира. Компьютер для него - это "окно" в мир. Собственный сайт в интернете каждый день принимает письма со всего света, хотя освоить таким образом компьютер было нелегко.

Сегодня на счету Сергея Сапоненко - сборники стихов, сборник переводов английского писателя Роберта Макчейна, а также песни на стихи.
Ни поэтов, ни прозаиков в роду Сапоненко не было.  О том, что книги Сергея Сапоненко будут изданы 10 лет назад в семье даже не мечтали. А сегодня Сергей - один из членов Международной ассоциации писателей и публицистов, перспективные предложения от издательств поступают со всего света.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
26 декабря 2006 15:32

Его дом называют музеем, его игру - волшебством:

26 декабря 2006 15:31

Историко-культурному музею-заповеднику "Заслаўе" исполнилось 20 лет

26 декабря 2006 11:42

Храм святого Георгия Победоносца в Мозыре восстановят