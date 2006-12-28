Популярность славянской культуры растет
28 декабря на встрече председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Николая Чергинца с послом Болгарии в нашей стране Петко Ганчевым обсуждалось создание Славянской энциклопедии.Такое издание призвано популяризировать славянскую культуру. Принять участие в создании энциклопедии предлагается Академиям наук всех славянских государств. Кроме данной темы, на встрече обсуждались и другие вопросы двухстороннего сотрудничества.