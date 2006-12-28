Популярность славянской культуры растет

Настоящий пример мужества и любви к жизни!

Он сочиняет стихи, не владея речью, общается с друзьями по всему миру, несмотря на то, что руки и ноги парализованы. Жизнь и творчество гомельского поэта Сергея Сапоненко - настоящий пример мужества и любви к жизни.