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Популярность славянской культуры растет

28 декабря 2006 12:12
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28 декабря на встрече председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Николая Чергинца с послом Болгарии в нашей стране Петко Ганчевым обсуждалось создание Славянской энциклопедии.Такое издание призвано популяризировать славянскую культуру. Принять участие в создании энциклопедии предлагается Академиям наук всех славянских государств. Кроме данной темы, на встрече обсуждались и другие вопросы двухстороннего сотрудничества.
# Культура

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