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Началась аккредитация гостей и участников 17-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар"

08 июля 2008 10:49
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Ожидается, что на форум в Витебск приедут около 5 тысяч гостей из 34 стран.

Впервые его участниками станут артисты из Южно-Африканской Республики, Венесуэлы и Нидерландов. Все мероприятия в рамках фестиваля будут освещать полтысячи журналистов из 14-ти стран мира.

Тем временем, сегодня прошла предпоследняя совместная репетиция участников "Славянского базара" с Национальным концертным оркестром Беларуси под руководством Михаила Финберга. Напомним, за Гран-при в нынешнем году будут бороться 25 молодых певцов. И у всех за плечами опыт побед на международных и национальных конкурсах и фестивалях.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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