В Вязынке прошел праздник поэзии и песни

126 лет со дня рождения белорусского песняра и 60-летие создания музея-заповедника поэта отметили песнями, стихами и выставкой флористики.

Есть на Земле места, попадая в которые понимаешь, что только здесь мог родиться гений. Во всяком случае, в Вязынке ее присутствие вы ощущаете везде. От красоты этого небольшого заповедника просто захватывает дух. Заповедник – литературный – здесь существует почти тридцать лет. Сколько лет проводятся в Вязынке поэтические праздники, не помнит, наверное, никто. Просто в первое июльское воскресенье приезжают сюда поклонники не только купаловской, но всей белорусской поэзии.

Нынешний праздник был особенным. Первый филиал литературного музея Янки Купалы отмечал юбилей. 60 лет назад на бывшем хуторе Вязынка, где родился песняр, открылся музей. Конечно, к тому времени настоящий дом Луцевичей не сохранился. Поэтому хату, в которой в Купалье родился будущий поэт, восстанавливали заново.

Полвека – срок немалый. И все же в празднике не было никакой помпезности. Звучали стихи. Стихотворные строки, усиленные современной аппаратурой, разносились по всем окрестностям (мемориальный заповедник “Вязынка” теперь занимает 22 гектара). А люди все шли и шли.

"З адною думкаю аб шчасцi Беларусi" – эта купаловская строка дала название всему празднику. Об этом мечтал великий поэт. И сегодня эти думы не оставляют всех, кому дорога родная земля, ее народ, его язык, душа, будущее.

Аутентичные вещи 19-го века для мемориальной комнаты собирали по окрестным деревням. Самые же ценные подарила легендарная "тетя Владя". В 1948 году вдова Купалы создала в доме семьи Луцевичей первую экспозицию. Сегодня в фондах музея-заповедника более тысячи экспонатов – фотографий, зарисовок, переписки.

Сегодня Купаловский мемориальный заповедник – это более 2 гектаров земли. Здесь разместились мемориальный дом, амбар, памятник поэту работы скульптора Заира Азгура. Этот бронзовый бюст перевезли сюда из минского Александровского сквера в 1972-м. Тогда, в год празднования 90-летия поэта, в столице возвели другой монумент.