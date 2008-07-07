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"Славянский базар" в Витебске - в ожидании гостей

07 июля 2008 11:00
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Четыре дня осталось до торжественного открытия Международного фестиваля искусств. Специалисты уже приступили к монтажу главной сцены  Летнего амфитеатра. Отметим, на протяжении 17 лет существования музыкального форума его главная концертная площадка ни разу не повторяла своего оформления. В этом году она примерит европейский наряд – это технологии, которые апробированы на сцене конкурса "Евровидение".

В летнем амфитеатре будут установлены несколько десятков больших светодиодных экранов, меняющих форму. Зрелище обещает быть необычным и красивым. Первая репетиция фестивального концерта запланирована утром 10 июля. А торжественное открытие  "Славянского базара в Витебске" состоится  11.
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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