"Славянский базар" в Витебске - в ожидании гостей

Четыре дня осталось до торжественного открытия Международного фестиваля искусств. Специалисты уже приступили к монтажу главной сцены Летнего амфитеатра. Отметим, на протяжении 17 лет существования музыкального форума его главная концертная площадка ни разу не повторяла своего оформления. В этом году она примерит европейский наряд – это технологии, которые апробированы на сцене конкурса "Евровидение".



В летнем амфитеатре будут установлены несколько десятков больших светодиодных экранов, меняющих форму. Зрелище обещает быть необычным и красивым. Первая репетиция фестивального концерта запланирована утром 10 июля. А торжественное открытие "Славянского базара в Витебске" состоится 11.

