На праздник «Купалье» в Александрии ждут 80 тысяч гостей

Новости Беларуси. Более 80 тысяч гостей ждут в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля в 10-й раз здесь пройдёт праздник «Купалье». Гулянья продолжатся два дня.

В фестивале примут участие более 2 тысяч человек из 7 стран. Сюда пригласили профессиональных и самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного искусства из России, Украины, Польши и Прибалтики.