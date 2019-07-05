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На праздник «Купалье» в Александрии ждут 80 тысяч гостей

05 июля 2019 08:25
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Новости Беларуси. Более 80 тысяч гостей ждут в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля в 10-й раз здесь пройдёт праздник «Купалье». Гулянья продолжатся два дня.

На праздник «Купалье» в Александрии ждут 80 тысяч гостей-1

В фестивале примут участие более 2 тысяч человек из 7 стран. Сюда пригласили профессиональных и самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного искусства из России, Украины, Польши и Прибалтики.

На праздник «Купалье» в Александрии ждут 80 тысяч гостей-4

На праздник «Купалье» в Александрии ждут 80 тысяч гостей-6

Вместе они попробуют разгадать загадку купальской ночи, а настоящим волшебным цветком папоротника для зрителей станет большой гала-концерт.

На праздник «Купалье» в Александрии ждут 80 тысяч гостей-9

# Купалье # Культура # Фотофакт

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