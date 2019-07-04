«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины

Новости Беларуси. Открытие «Славянского базара» посвятят Году малой родины. Об этом 4 июля журналистам рассказали организаторы фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе форума много нового. Так, например, впервые гостей порадует Китайский цирк. Изменения есть в музыкальной программе. Победителя взрослого конкурса исполнителей выберут в более краткий срок – за два дня. Напомним, Беларусь представляет Иван Здонюк. А в детском конкурсе за победу будет состязаться Ксения Галецкая. Как отметили организаторы, главная идея «Славянского базара» – объединение. Один из дней фестиваля посвятят Союзному государству.

Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства:

В концерте примут участие участники, артисты, которые начинали свое творчество с Владимиром Мулявиным, и молодые артисты, которые по-новому, по-современному передадут свое восприятие творчества этого замечательного коллектива. Будут молодые исполнители, будут широко известные исполнители, поэтому приглашаем всех.