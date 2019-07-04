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«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины

04 июля 2019 17:00
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Новости Беларуси. Открытие «Славянского базара» посвятят Году малой родины. Об этом 4 июля журналистам рассказали организаторы фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины -1

В программе форума много нового. Так, например, впервые гостей порадует Китайский цирк. Изменения есть в музыкальной программе. Победителя взрослого конкурса исполнителей выберут в более краткий срок – за два дня. 

Напомним, Беларусь представляет Иван Здонюк. А в детском конкурсе за победу будет состязаться Ксения Галецкая. Как отметили организаторы, главная идея «Славянского базара» – объединение. Один из дней фестиваля посвятят Союзному государству. 

«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины -4

Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства: 
В концерте примут участие участники, артисты, которые начинали свое творчество с Владимиром Мулявиным, и молодые артисты, которые по-новому, по-современному передадут свое восприятие творчества этого замечательного коллектива. Будут молодые исполнители, будут широко известные исполнители, поэтому приглашаем всех. 

«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины -7

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: 
Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт, который будет посвящен и Году малой родины, и будет посвящен самому простому, самому начальному, что у нас есть – нашей семье, нашим родителям, нашим детям, нашим вторым половинкам. И пускай на этой витебской площадке, независимо сколько лет этому фестивалю, мы поговорим про то, с чего все начинается. 

Витебск будет принимать музыкальный форум с 8 по 17 июля. По традиции, концерты в летнем амфитеатре начнутся до открытия XXVIII «Славянского базара».

«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины -10

«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины -12

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Маргарита Левченко # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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