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На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

28 января 2019 20:55
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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе разрушается уникальный памятник неоготики. Построенная в середине XIX века часовня находится в критическом состоянии, а работы по ее сохранению все никак не начнутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -1

Сколько еще простоит архитектурный шедевр Полесья и дождется он ли должного внимания? Разбирался корреспондент Петр Бутрим.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -4

Конечно, усыпальница была в гораздо лучшем состоянии. Внутри можно было наблюдать большие фрагменты лепнины, которые постепенно там уже обваливаются.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -7

А еще на глазах разрушается крыша, покосились башни, да и со стен то и дело обваливаются кирпичи – что и говорить, состояние шедевра архитектуры плачевное. Но таким оно было не всегда. Редкая по своей композиции каплица принадлежала роду Ожешко. Возвели часовню-усыпальницу ровно 170 лет назад – пригласили даже именитого архитектора.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -10

Инна Яковчик, краевед:
Конечно, в то время в деревне таких архитектурных строений не было. Деревню украшала только усыпальница, да, пожалуй, дом Ожешко. Остальные были обычные крестьянские избы.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -13

С каждым годом ситуация становится все критичнее. В прошлом учитель истории, Валентина Корнасевич еще в 60-х водила сюда детей на экскурсии. Почти каждый день женщина приходит и сейчас, но эмоции совсем другие.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -16

Валентина Корнасевич, жительница агрогородка Закозель: 
Душа болит. Не только у меня – у тех, кто хочет видеть в родных местах такую красоту, как была. Мне бы очень хотелось, чтоб нашлись добрые люди и восстановили это все. И чтобы ездили экскурсии всякие сюда. У нас очень красиво летом. Маленький Париж.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -19

Петр Бутрим, СТВ:
Чугунные щиты с гербами знаменитого рода на фасаде – то немногое, что осталось от былого величия. В целом же одна из старейших неоготических построек Беларуси постепенно превращается в руины. А ведь когда-то она считалась одной из главных жемчужин всего полесского края.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -22

Сейчас за уникальным памятником архитектуры как могут присматривают местные жители и ученики соседней школы. В курсе проблемы и местная власть. Изготовлена проектно-сметная документация. Но денег – полмиллиона рублей – пока нет. Даже на то, чтобы сохранить, не говоря уже о полноценной реставрации. Вот и выходит, что старинное здание не забыто, но заброшено. А его восстановление вырисовывается пока только на бумаге.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -25

Людмила Веремейчик, методист по охране историко-культурного наследия Дрогичинского райисполкома: 
Из-за того, что нехватка денежных средств, работы эти все тянутся. Поэтому мы и обратились в фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Для того, чтобы начать хотя бы первый этап реставрационно-восстановительных работ.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр? -28

Остается только надеяться, что в фонде к тревогам жителей Закозели прислушаются, и дело спасения каплицы наконец-то сдвинется с мертвой точки. Ведь упустить момент – значит потерять.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Инна Яковчик # Валентина Корнасевич # Пётр Бутрим # Людмила Веремейчик # Фотофакт

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