На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно

Новости Беларуси. В Минске разрешилась интрига: кому достанется титул «Королева весна -2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей стала студентка Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Татьяна Щербач.

За корону сражались 13 студенток. Они показали себя в творческих номерах, в интеллектуальных состязаниях и, конечно, проявили свои лучшие качества.

Праздник грации и красоты в 2019 году – настоящее театрализованное представление. Ведь за плечами участниц – десятки репетиций.

Победительница представит нашу страну на международном конкурсе, который пройдёт в Ставрополе уже в начале июня.