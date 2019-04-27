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На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно

27 апреля 2019 12:36
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Новости Беларуси. В Минске разрешилась интрига: кому достанется титул «Королева весна -2019»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей стала студентка Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Татьяна Щербач.

На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно-1

На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно-3

За корону сражались 13 студенток. Они показали себя в творческих номерах, в интеллектуальных состязаниях и, конечно, проявили свои лучшие качества.

На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно-6

Праздник грации и красоты в 2019 году – настоящее театрализованное представление. Ведь за плечами участниц – десятки репетиций.

На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно-9

Победительница представит нашу страну на международном конкурсе, который пройдёт в Ставрополе уже в начале июня.

На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно-12

Особенность этого года – смена названия. Теперь финальный этап называется «Студенческая весна стран БРИКС И ШОС».

# Конкурс красоты # Культура # Фотофакт

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