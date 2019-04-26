Бесплатные мастер-классы по росписи яиц накануне Пасхи пройдут в Вилейке

Новости Беларуси. Жителей Вилейки приглашают научиться традиционной росписи яиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жителей Вилейки приглашают научиться традиционной росписи яиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Бесплатные мастер-классы накануне одного из самых важных христианских праздников проводит районный Дом ремесел. Сюжетной росписи в белорусской традиции здесь научат всех желающих.
Для творчества требуются только хорошее настроение, чистые мысли, краски и кисточка.
О древней символике и духовном искусстве – в видеоматериале Ксении Худолей.