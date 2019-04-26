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Бесплатные мастер-классы по росписи яиц накануне Пасхи пройдут в Вилейке

26 апреля 2019 18:34
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Новости Беларуси. Жителей Вилейки приглашают научиться традиционной росписи яиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бесплатные мастер-классы по росписи яиц накануне Пасхи пройдут в Вилейке-1

Бесплатные мастер-классы накануне одного из самых важных христианских праздников проводит районный Дом ремесел. Сюжетной росписи в белорусской традиции здесь научат всех желающих.

Бесплатные мастер-классы по росписи яиц накануне Пасхи пройдут в Вилейке-4

Для творчества требуются только хорошее настроение, чистые мысли, краски и кисточка.

О древней символике и духовном искусстве – в видеоматериале Ксении Худолей.

Бесплатные мастер-классы по росписи яиц накануне Пасхи пройдут в Вилейке-7

Бесплатные мастер-классы по росписи яиц накануне Пасхи пройдут в Вилейке-9

# Пасха # Культура # Фотофакт

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