Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке

Новости Беларуси. Раритетные книги. В Борисовской центральной библиотеке открылась выставка уникальной православной литературы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Раритетные книги. В Борисовской центральной библиотеке открылась выставка уникальной православной литературы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь представлено более 20 книг второй половины XIX – начала XX века.
Коллекция частная. Владелец – местный житель, краевед, участник клуба военно-исторической реконструкции «Витебский пехотный полк» Михаил Слепуха.
Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной библиотеке имени Колодеева:
Книги рукописные, печатные. Набольший интерес, на наш взгляд, представляют такие книги как «Триодь постная» и «Триодь цветная». Чем они отличались: «Триодь постная» содержала богослужебные тексты, которые читались в период Великого поста и за три недели до Пасхи. А «Триодь цветная» читалась от Пасхи и восемь недель после Пасхи.
Особенность книг в крюковом письме, которое заменило староверам традиционные и привычные для нас ноты. На выставке можно увидеть также такие книги как Апостол, Требник, Часослов. Интерес вызывает молитвослов, изданный Воскресенском собором во время войны в оккупированном Борисове.