Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке

Новости Беларуси. Раритетные книги. В Борисовской центральной библиотеке открылась выставка уникальной православной литературы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь представлено более 20 книг второй половины XIX – начала XX века.

Коллекция частная. Владелец – местный житель, краевед, участник клуба военно-исторической реконструкции «Витебский пехотный полк» Михаил Слепуха.

Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной библиотеке имени Колодеева:

Книги рукописные, печатные. Набольший интерес, на наш взгляд, представляют такие книги как «Триодь постная» и «Триодь цветная». Чем они отличались: «Триодь постная» содержала богослужебные тексты, которые читались в период Великого поста и за три недели до Пасхи. А «Триодь цветная» читалась от Пасхи и восемь недель после Пасхи.