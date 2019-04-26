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Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке

26 апреля 2019 21:09
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Новости Беларуси. Раритетные книги. В Борисовской центральной библиотеке открылась выставка уникальной православной литературы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке-1

Здесь представлено более 20 книг второй половины XIX – начала XX века.

Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке-4

Коллекция частная. Владелец – местный житель, краевед, участник клуба военно-исторической реконструкции «Витебский пехотный полк» Михаил Слепуха.

Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке-7

Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке-9

Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной библиотеке имени Колодеева:
Книги рукописные, печатные. Набольший интерес, на наш взгляд, представляют такие книги как «Триодь постная» и «Триодь цветная». Чем они отличались: «Триодь постная» содержала богослужебные тексты, которые читались в период Великого поста и за три недели до Пасхи. А «Триодь цветная» читалась от Пасхи и восемь недель после Пасхи.  

Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке-12

Особенность книг в крюковом письме, которое заменило староверам традиционные и привычные для нас ноты. На выставке можно увидеть также такие книги как Апостол, Требник, Часослов. Интерес вызывает молитвослов, изданный Воскресенском собором во время войны в оккупированном Борисове.

Выставка уникальных православных книг открылась в Борисовской центральной библиотеке-15

# Религиозные книги # Культура # Людмила Тиханович # Фотофакт

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