Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе открылся музей «Чернобыль – боль и возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспозицию организовали в средней школе № 56. Здесь представлены средства защиты и спецодежда ликвидаторов, приборы для измерения радиации, фотохроника. Всего более 100 экспонатов, большинство из которых передано Министерством обороны.

Анжелика Захаревская, директор ГУО «Средняя школа № 56»:

Мы помним о этой мировой катастрофе. Помним о тех людях, которые внесли свой непосильный вклад в ликвидацию.