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Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

26 апреля 2019 20:55
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе открылся музей «Чернобыль – боль и возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе-1

Экспозицию организовали в средней школе № 56. Здесь представлены средства защиты и спецодежда ликвидаторов, приборы для измерения радиации, фотохроника. Всего более 100 экспонатов, большинство из которых передано Министерством обороны.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе-4

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе-6

Анжелика Захаревская, директор ГУО «Средняя школа № 56»:
Мы помним о этой мировой катастрофе. Помним о тех людях, которые внесли свой непосильный вклад в ликвидацию.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе-9

Музей открыт для всех и будет расширяться.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе-12

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе-14

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе-16

# Авария на Чернобыльской АЭС # Культура # Анжелика Захаревская # Фотофакт

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