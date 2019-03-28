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Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме

28 марта 2019 07:57
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Новая восходящая звезда отечественного кинематографа – юный режиссёр Антон Жук. Душевный ролик молодого человека смог тронуть сердца зрителей и членов жюри на конкурсе на лучшее видеопризнание о любви в Доме кино. Для Антона взять Гран-при в этом состязании – большой успех, у истоков которого десятки взлётов и падений.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-1

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-3

Антон Жук, режиссёр:
С детства любил снимать видео, у нас в семье была любительская камера. Я как-то заинтересовался камерой и мы начали ходить по всяким заброшкам с друзьями, снимать там странные короткометражки. Вот за 10 лет ничего не поменялось.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-6

Мама Антона не скрывает гордости за сына. Показывая неисчисляемое количество трофеев за спортивные и учебные достижения, Светлана Эдуардовна признаётся: она всегда была уверена, что её сын добьётся успеха. Правда, новость о том, что отпрыск планирует связать свою жизнь с режиссурой, повергла дружное семейство в шок. Сыну родители пророчили совсем иное будущее.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-9

Светлана Жук, мама Антона:
Он здесь проявил такую настойчивость: или туда, или никуда. Я была против, я сразу скажу, но с другой стороны, я считаю, что это достойно уважения.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-12

Сегодня Антон учится на третьем курсе Белорусской государственной академии искусств по специальности «Режиссура кино и телевидения». Именно преподаватель вуза посоветовал парню принять участие в конкурсе. Увидел в молодом человеке потенциал и не ошибся.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-15

Социальный ролик «Мамины руки» – не просто видео, а автобиографичная лента – повесть о взрослении, становлении и огромной любви к маме, которая, несомненно, заставит отложить все дела и позвонить самой главной женщине в жизни.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-18

Антон Жук:
Сейчас мало говорят о том, что в людей нужно с самого детства, с рождения закладывать такой фундамент, как любовь. Этот фундамент в моем случае конкретно ложился моей мамой и я вот решил снять про неё работу. У меня тогда на ум пришли мамины руки, потому что они такие очень фактурные и всегда у меня ассоциировались с какой-то заботой.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-21

Светлана Жук:
Я родила его в свой день рождения, вот такой я себе сделала подарок на всю оставшуюся жизнь. С тех пор как он родился, для меня самое главное счастье это его успехи и самое главное огорчение это его неуспехи, наверное, как у любой мамы, я так думаю.

Это видео нужно посмотреть каждой семье. Рассказываем о режиссёре, который снял самый трогательный ролик о любви к маме-24

Планы на жизнь у Антона грандиозные, и во главе угла – развитие в Беларуси большого кино и телевидения.

# Кино # Культура # Антон Жук # Светлана Жук # Фотофакт # Кино

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