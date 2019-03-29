Шляпа франта из корчмы XVIII века и кожаные башмачки княжны: что ещё можно увидеть в Археологическом музее Минска

Прикоснуться к истории Минска можно теперь в столичном Археологическом музее. Расположение места, где хранятся экспонаты прошлого, выбрано неслучайно. Здание находится на территории бывшего Бернардинского монастыря, ныне это улица Кирилла и Мефодия.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Знакомясь с экспозицией данного музея, мы должны задавать себе вопросы, а как люди строили, из чего, в чём они готовили еду. Именно повседневный быт в центре внимания этого музея.

Юрий Колосовский, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:

Это место начало осваиваться ещё в XII-XIII веках. Здесь располагался древнерусский посад. В 2007 году были открыты первые постройки этого времени, найдены многочисленные торговые пломбы. Необычный экспонат археологического музея – старинный фундамент, который сохранился от построек бывшего Бернардинского монастыря. Кирпичные стены передают дух времени того века: они состоят из трёх арок, опирающихся на столбы. На планах монастыря постройка не обозначена. Специалисты предполагают, что начатое строительство не было завершено и во что именно должно было превратиться сооружение остаётся только догадываться.

Юрий Колосовский:

По находкам серебряных монет Густава Адольфа удалось датировать эти постройки 30-ми годами XVII века. Как раз в это время выкупается эта территория и возводятся первые деревянные постройки.

Реставраторам пришлось немало потрудиться, чтобы дать новую жизнь древним находкам, которые теперь уютно разместились на территории музея. Раскопки из древесины пострадали от безжалостного времени больше всего. Но кропотливый труд специалистов вернул бондарным изделиям почти первозданный облик и теперь можно созерцать предметы быта наших предков из далеких XVI-XVIII веков.

Лидия Маркович:

Проанализировав один образец геральдический, поскольку археологи каждые предметы шифруют, и соотнеся эти данные с чертежами, мы увидели, что там есть постройка 13. Мы нашли клёпки от каких-то деревянных ёмкостей, лопаты для теста. Потом это родилось в целую реконструкцию и макет.

Ещё один необычный экспонат – шляпа из войлока. Специалисты предполагают, что эту чёрную красотку в начале XVIII века в корчме забыл какой-то франт. Найдена она была на Торговой, ныне улица Зыбицкая.

Ещё более древняя находка датируется XII веком. Останки 17-летней минской княжны обнаружили во время раскопок ещё в 1950 году. Сохранилась ткань её погребальной одежды – шерстяная, а ещё – кожаные башмачки, где можно рассмотреть древнюю вышивку.

Лидия Маркович:

Если говорить о коже, то самые разнообразные вещи, начиная от подошвы, от шнурков. Самые разные модификации детской обуви. Вплоть до того, что среди коллекции есть подошва на куклу даже.