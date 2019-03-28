Современный взгляд на поэму Якуба Коласа. Посмотрите, каким белорусская школьница изобразила Сымону-музыку

Мероприятие прошло в Мемориальном музее Якуба Коласа и было посвящено 100-летию поэмы «Сымон-музыка», а также 95-летию поэмы «Новая земля». На конкурс прислали почти 1700 работ, а картина ученицы Голоцкой школы Дарьи Юрцовай получила приз зрительских симпатий.

Дарья Юрцова, ученица Голоцкого УПК детский сад – средняя школа:

Я начала читать «Сымона-музыку». В произведении шла речь про детство главного героя, как его родители были против его увлечения музыкой. Хотелось передать некую динамику движения, что он и вправду сейчас играет, чтобы можно было услышать музыку .